Как часто бывает в последнее время, статья 28 новой конституции обросла мифами и легендами, пишет Данияр Ашимбаев.

Политолог Данияр Ашимбаев прокомментировал опасения в соцсетях о том, что норма о жилье в новой Конституции приведет к появлению "оккупасов", людей, которые отказываются покинуть чужое жилье, сообщает Kazpravda.kz

"Люди склонны трактовать те или иные вещи очень буквально, а потом тиражировать, не затрудняя себя консультациями с юристами или хотя бы более глубоким поиском в том же интернете. Речь идет о норме, по которой "выселение не допускается". Сетевые специалисты однозначно решили, что арендаторы могут не платить и при этом никто их выгнать не может. В таком виде сплетня пошла гулять по сетям. Нужно пояснить, что многие конституционные нормы подразумевают общие принципы, которые толкуются в законе "О жилищных отношениях", Гражданском кодексе и других законах", - написал он в Telegram.

Норма о жилище в том виде, как она была прописана в новой конституции, на самом деле присутствует в законах с 1997 года.

Министерство юстиции вчера опубликовало подробное разъяснение:

"Владелец жилья обладает приоритетным правом распоряжаться своей собственностью, в том числе требовать его освобождения. Например, если арендатор нарушает условия договора - не платит за аренду, срывает сроки платежей или портит имущество, то собственник имеет полное право расторгнуть договор и потребовать освободить жилье. Закон дает владельцу преимущество - он может сам прописать в договоре любые причины для выселения недобросовестных жильцов. Закон, в свою очередь, гарантирует механизм судебного рассмотрения для принудительного выселения в случае несоблюдения арендатором взятых на себя обязательств. Поэтому сторонам договора необходимо более внимательно относиться к условиям договоров аренды".

По словам политолога, норма о "выселении" защищает, во-первых, интересы собственника жилья - в том числе от произвола застройщиков, местных властей или судебных исполнителей, а во-вторых, интереса арендатора - от произвола арендатора.

Она подразумевает защиту и баланс прав и обязанностей граждан, а не право жить бесплатно и безнаказанно в чужом жилье.

Конституция четко оговаривает защиту прав собственности, а государственная политика направлена на борьбу с иждивенчеством.