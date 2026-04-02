Разъяснение председателя Верховного суда, члена Комиссии по конституционной реформе Асламбека Мергалиева касательно положений статьи 28 новой Конституции, запрещающей выселение из жилья, иначе как на основании решения суда, опубликовано в телеграмм канале Верховного суда, передает корреспондент Kazpravda.kz

«Во избежание неверной и неоднозначной трактовки принятой нормы Основного Закона, считаю необходимым опубликовать следующее разъяснение», - говорится в публикации.

Статья 28 новой Конституции закрепляет защиту прав собственников жилья.

Принятая новелла ставит в абсолютный приоритет права законных владельцев недвижимого имущества, запретив их выселение, либо лишение их жилья, без наличия решения суда, вступившего в законную силу.

Новая норма введена для гарантии защиты от произвольного выселения на самом высоком законодательном уровне – на уровне Конституции.

Это не новая практика. И ранее законодательство прямо запрещало произвольное выселение.

Аналогичные нормы уже многие годы закреплены в Гражданском кодексе (ст.188) и в законе «О жилищных отношениях» (ст.8).

Любое принудительное выселение или лишение жилища (например, изъятие для госнужд, обращение взыскания на залог, договор найма) разрешается в судебном порядке.

Что делает суд?

Он не «разрешает жить», а проверяет, есть ли у человека законные основания находиться в этом жилье.

Необходимо понимать, что правом распоряжения жильем обладает только законный владелец, собственник помещения.

Пользуясь таким правом, собственник может сдавать свое жилое помещение в аренду, установив в договоре аренды условия для выселения арендатора.

В случае, если арендатор нарушает нормы договора аренды, собственник имеет полное право расторгнуть договор и потребовать освободить жилье.

В целом, в вопросах выселения сложилась стабильная судебная практика. Согласно судебной статистике, в 2025 году из 2,7 тыс. дел о выселении лишь 6% или 160 дел касались квартиросъемщиков.

Как правило, споры о выселении арендаторов нечасто доходят до суда, поскольку при соблюдении условий договора конфликты, как правило, не возникают.

Собственники, в свою очередь, не ставят вопрос о выселении добросовестных арендаторов, выполняющих условия проживания.

В случае нарушения условий договора аренды квартиросъемщиком, суд принимает решение о выселении, а также удовлетворяет требования собственника о возмещении понесённых им расходов, в том числе юридических.

Поэтому со вступлением в силу новой Конституции правовой неопределенности на практике не прогнозируется.

Основные проблемы с защитой своих прав возникают в ситуациях, когда между сторонами отсутствует договор. В этом случае и собственнику, и проживающему сложно доказать свои требования.

Введение данной нормы в Конституцию направлено, прежде всего, на усиление защиты прав собственников недвижимости, обеспечение прозрачности сделок и повышение дисциплины на рынке жилья, в том числе сохранения стабильности договорных отношений.