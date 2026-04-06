Фото: Акорда

Правительство утвердило План мероприятий по разъяснению Конституции Республики Казахстан, принятой на республиканском референдуме 15 марта 2026 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Документ направлен на организацию системной работы по разъяснению основных положений Конституции, повышение правовой грамотности граждан и реализацию законодательных мер, вытекающих из положений Основного закона.

План предусматривает 36 мероприятий по трем направлениям – организационные меры, информационно-разъяснительная работа и правовое обеспечение реализации Конституции.

В частности, в рамках организационных мероприятий будет обеспечено издание и распространение текста Конституции, в том числе в адаптированных форматах для лиц с инвалидностью, размещение Конституции на электронных платформах. Также запланированы мероприятия по научно-экспертному сопровождению, информационно-визуальному оформлению, выпуску тематической продукции и реализации выставочных и просветительских проектов.

Внимание уделено формированию правовой культуры граждан и повышению уровня правовой грамотности населения. План включает проведение обучающих семинаров и образовательных мероприятий, обновление содержания школьных и вузовских программ, разработку учебных курсов «Основы Конституции» и «Закон и порядок», методических материалов и детских изданий.

В рамках информационно-разъяснительной работы сформируется событийный ряд и комплексный медиаплан.

Отдельно предусмотрены меры по правовому обеспечению реализации Конституции, включая реализацию законодательных мер, анализ действующего законодательства и актуализацию стратегий и концепций с учетом положений Основного закона.

В целом План позволит обеспечить широкое разъяснение всех норм Конституции среди населения и полноценную реализацию положений Основного закона страны, добавили в пресс-службе.