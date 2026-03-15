Air France все еще не летает на Ближний Восток

37
Айман Аманжолова
корреспондент

Авиакомпания продлила приостановку полетов в Тель-Авив, Дубай, Бейрут и Эр-Рияд

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Французская авиакомпания Air France вновь приняла решение о приостановке полетов по направлениям в Тель-Авив, Дубай, Бейрут и Эр-Рияд на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении на сайте перевозчика, передает корреспондент Kazpravda.kz

Авиакомпания до этого уже несколько раз принимала аналогичные решения на фоне эскалации ситуации вокруг Ирана.

«Air France в режиме реального времени отслеживает развитие ситуации в регионе. В связи с обстановкой в сфере безопасности в пунктах назначения и закрытием некоторых воздушных пространств компания вынуждена продлить приостановку полетов: в/из Дубая и Эр-Рияда до 17 марта включительно (т. е. до 18 марта для рейсов, вылетающих из Дубая и Эр-Рияда); в/из Тель-Авива и Бейрута до 17 марта включительно», - сообщает авиакомпания.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.

В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.  

 

