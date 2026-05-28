Air Astana возобновляет рейсы из Астаны в Шымкент и Кызылорду

С 12 июня 2026 года авиакомпания Air Astana возобновляет рейсы по маршрутам Астана – Шымкент – Астана и Астана – Кызылорда – Астана, сообщает Kazpravda.kz

По данным ведомства, рейсы будут выполняться три раза в неделю: по пятницам, субботам и воскресеньям. Билеты уже доступны для приобретения с 26 мая.

Возобновление рейсов призвано обеспечить транспортную связанность регионов и удовлетворить потребность населения в авиаперевозках по внутренним направлениям.