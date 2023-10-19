Из-за некачественного строительства детсада намерен судиться с подрядчиком акимат Алматы

Общество
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Завершить работы компания должна была в мае 2023 года

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Город будет судиться с компанией-подрядчиком ТОО АК Construction из-за несоответствия качества строительства детского сада установленным стандартам и требованиям. Об этом сообщил аким Алматы Ерболат Досаев в ходе рабочего объезда Жетысуского района, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Новый государственный детсад на 160 мест в микрорайоне Айнабулак-4 Жетысуского района возводят на месте ранее снесенного объекта 1987 года постройки, пустовавшего 10 лет. Строительство начали в мае 2022 года. 

«Аким по итогам посещения детского сада обратил внимание руководства управления строительства на ошибки в проведении строительно-монтажных и отделочных работ: покраска стен выполнена некачественно, игровая площадка на улице не приспособлена для детей младшего возраста и другое. Ерболат Досаев подчеркнул, что принимать объект в таком состоянии нельзя: необходим строгий контроль над качеством. Аким Алматы поручил в кратчайшие сроки устранить дефекты, а на подрядную организацию подать в суд из-за недобросовестного исполнения обязательств», – проинформировали в акимате.

Кроме того, по данным пресс-службы, ТОО АК Construction сорвало сроки строительства, завершить его компания должна была еще в мае 2023 года.

#суд #Алматы #строительство #детский сад #стройкомпания

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