Акимом Жезказгана стал Кайрат Шайжанов

Распоряжением акима области Ұлытау, по согласованию с Администрацией Президента РК и депутатами Жезказганского городского маслихата Кайрат Шайжанов назначен на должность акима города Жезказгана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на страницу в Facebook горакимата.

Кайрат Абдуллаевич Шайжанов родился в поселке Атасу Жанааркинского района. Ему 44 года.

Имеет два высших образования: окончил Карагандинский государственный технический университет и Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

Трудовой путь начал в 2000 году. В разные годы трудился в сфере бизнеса, на различных государственных должностях.

В 2009-2013 годы был заместителем акима города Сатпаева. В 2015-2018 годы занимал должность акима Осакаровского района Карагандинской области.

С 2019 года по настоящее время занимал должность директора департамента управления активами НАО «НАНОЦ» Министерства сельского хозяйства Казахстана.

Отметим, что город Жезказган является теперь административным центром новой Улытауской области.