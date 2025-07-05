Также назначен новый посол РК в Кувейте, передает Kazpravda.kz
"Указами Главы государства: Василенко Роман Юрьевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Бельгия, главой представительства Республики Казахстан при Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО), он освобожден от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении Акорды.
Кроме того, Елекеев Ержан Иракович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Государстве Кувейт.