Активы возвращаются государству

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Лилия Сыздыкова

Государству уже возвращены активы на сумму более чем 1,7 млрд долларов, в том числе 575 млн долларов – из-за рубежа.

Такие цифры озвучил Генеральный прокурор Берик Асылов на заседании Межведомственной комиссии по воп­росам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов.

Генеральный прокурор обозначил перед членами комиссии исключительную важность качественного выполнения поручения Президента по возврату активов. По его словам, еще до принятия специального закона общими усилиями государству возвращено активов на сумму более 760 млрд тенге (1,7 млрд долларов).

Меры по возврату принимаются всеми членами комиссии и вовлеченными госор­ганами, отметил Берик Асылов.

Так, Верховный суд удовлетворил 24 протеста Генерального прокурора на решения, ранее необоснованно вынесенные в пользу субъектов олигополии. К примеру, принято судебное решение о признании незаконным приватизации 31% акций Алматинского завода тяжелого машиностроения. В другом случае постановление Верховного суда позволило взыскать 1,3 млрд тенге с собственников столичного гостиничного комплекса «Думан».

Помимо этого, судами удовлетворены десятки исков о возврате незаконно проданного госимущества. Среди них производственные объекты, рынки, коммерческие помещения, элитные участки и многое другое. Например, по решению суда в собственность АНПЗ возвращено 50% доли Парка хранения сжиженного нефтяного газа в Атырау.

– Правоохранительными органами в рамках уголовных дел обеспечен возврат активов на общую сумму 620 миллиардов тенге, из них 575 миллионов долларов – из-за рубежа, – рассказал Берик Асылов. – В другие государства направлено более 100 запросов об оказании правовой помощи. По ним арестовано имущество на сумму свыше 100 миллионов долларов. Министерством финансов с предприятий финансово-промышленных групп дополнительно взыскано более 100 миллиардов тенге налогов. Министерство экологии и природных ресурсов наложило на них штрафы почти на 7 миллиардов тенге. АЗРК наказало монополистов на 4 миллиарда тенге. Мерами прокуроров возвращено более 460 тысяч гектаров земель, ранее необоснованно предос­тавленных субъек­там олигополии или не используемых по целевому назначению, – отметил он.

Также государству возвращены доля в оптовом рынке Алматы, приобретенная по цене в 4 раза ниже рыночной, и 17 коммерческих помещений аэропорта Алматы, неправомерно находившихся в собственности субъектов олигополии.

По словам Генпрокурора, такая результативная работа имеется практически у всех членов комиссий. Берик Асылов также подчеркнул, что каждое решение о возврате активов принимается взвешенно, не допускаются вмешательство и давление на добросовестный бизнес.

В работе по возврату активов особое внимание уделяется взаимодействию с иностранными коллегами и международными организациями. Так, в апреле текущего года в Швейцарии подписано Соглашение о сотрудничестве между Генеральной прокуратурой РК и Базельским институтом управления. Входящий в состав данного института Международный центр по возврату активов (ICAR) – один из самых крупных в мире.

На заседании МВК рассмотрены результаты работы, механизмы принятия арестованного имущества по отдельным делам, а также вопрос о проведении параллельных финансовых расследований.

Правоохранительным органам поручена организация эффективных параллельных финансовых расследований по делам, связанным с получением дохода с признаками отмывания средств. Это позволит наряду с установлением обстоятельств по основному преступлению выявить факты незаконного вывода имущества, легализации преступно нажитых денег.

Комиссией указано на необходимость соблюдения интересов государства, учета арбитражных и иных рисков при возмещении ущерба по уголовным делам.

Комплекс мер в рамках деятельности комиссии будет приниматься до тех пор, пока экономические ресурсы не перестанут концентрироваться в руках узкого круга лиц и пока не появится честная конкуренция, подчеркивают в Генпрокуратуре.

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