«Актобе» забирает главный матч тура

Главным событием, вне сомнений, стало классическое противостояние на Центральном стадионе в Актобе, где одноименная команда на глазах у переполненных трибун уверенно победила «Астану» – 2:0. Хозяе­ва поля владели инициативой и открыли счет на 22-й минуте: легендарный португалец Луиш Нани идеально замкнул подачу со штрафного, оформив свое дебютное взятие ворот в КПЛ. А в начале второго тайма аргентинец Агустин Пасторица удвоил преимущество актюбинцев.

Тем временем действующий лидер чемпионата, шымкентский «Ордабасы», прагматично набрал три очка в домашней игре против аутсайдера – актауского «Каспия» (2:0). Южане сняли все вопросы еще до перерыва благодаря точным ударам бразильского десанта в лице Лео Натела и Эвертона. Эта победа позволила «Ордабасы» набрать 34 очка и укрепить свое лидерство, оторвавшись от ближайшего преследователя на одно очко, но при этом имея две игры в запасе.

Этим преследователем остался алматинский «Кайрат»,­ который выдал валидольный гостевой матч в Петропавловске против «Кызылжара» (4:2). Алматинцы мощно начали с быстрых голов: сначала финн Яакко Оксанен замкнул подачу своего соотечественника Ойвы Якколы, а затем испанский новичок Марк Гуаль укрепил преимущество. Однако еще до перерыва хозяева совершили камбэк усилиями французского форварда Стефана Баокена и ивуарийца Этиена Бугре, реализовавшего пенальти. Спасать положение «Кайрату» пришлось под занавес встречи:­ на 78-й минуте португалец Жоржиньо забил с одиннадцатиметрового, а на 92-й минуте его соотечественник Луиш Мата отправил свой первый мяч за клуб.

А в Усть-Каменогорске местный «Алтай» и талдыкорганский «Жетысу» выдали зубодробительную ничью – 3:3, при этом гости до определенного момента вели со счетом 2:0, но так и не смогли удержать преимущество. В других встречах тура кокшетауский «Окжетпес» благодаря дублю Жансултана Мухаметханова одолел костанайский «Тобол» (2:1). В Семее местный «Елимай» неожиданно уступил «Атырау» (1:2), а матчи «Женис» – «Иртыш» и «Кайсар» – «Улытау» завершились унылыми безголевыми ничьими (0:0).