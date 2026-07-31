Популярный футбольный карикатурист нарисовал Дастана Сатпаева

Скриншот видео

Известный в мире художник Хамид Сахари, специализирующийся на рисовании карикатур на футбольную тему, посвятил свою новую работу юному казахстанскому дарованию Дастану Сатпаеву, который перешел этим летом из алматинского «Кайрата» в лондонский «Челси», сообщает Kazpravda.kz

Его ролики регулярно набирают миллионные просмотры в социальных сетях и становятся предметом бурного обсуждения в комментариях. И судя по всему, дебютный гол Дастана в предсезонном турне в Австралии вдохновил Сахари на новую футбольную карикатуру.

На кадрах карикатурного видео художник запечатлел Сатпаева как новую надежду английского топ-клуба в грядущем сезоне на фоне подписания футбольных ветеранов Джордана Хендерсона и Дани Уэлбека.

Ранее Дастан Сатпаев забил свой первый гол в составе «Челси» в товарищеском матче с австралийским «Вестерн Сидней Уондерерс» в рамках предсезонного турне лондонского топ-клуба.