«Кайрат» сыграет с «Левски»

Ключевой поворот в матче прои­зошел на 26-й минуте, когда за грубый фол против опекавшего его Льва Кургина норвежский арбитр Рохит Сагги показал прямую красную карточку кипрскому нападающему Андроникосу Какуллису. Главный тренер алматинцев мгновенно угадал с решением и сделал двойную замену. Выведенный на поле бразильский форвард Эдмилсон уже через минуту замкнул фланговый навес и забил единственный гол в основное время встречи (1:0). Этот мяч позволил хозяевам сравнять общий счет по сумме двух матчей (1:1) после минимального поражения в Никосии (0:1).

Во второй половине встречи алматинцы полностью владели инициативой и регулярно создавали опасные моменты у чужих ворот, но вот забить у них так и не получилось. Далее поединок перешел в экстра-таймы, где на 111-й минуте киприоты остались вдевятером из-за второй желтой карточки французского защитника Сену Кулибали. Судьба путевки решилась в серии пенальти. Наши игроки проявили выдержку и одержали победу – 6:5. Вратарь Темирлан Анарбеков отразил решающий удар, подарив «Кайрату» путевку в третий раунд отбора Лиги чемпио­нов УЕФА и гарантировав клубу еврокубковую осень. Теперь алматинцев ждет двухматчевое противостояние с болгарским «Левски».

А в первом полуфинальном матче Кубка Казахстана кызыл­ординский «Кайсар» уверенно обыграл столичный «Женис» со счетом 3:1. Ответная встреча команд пройдет 19 августа в Астане.