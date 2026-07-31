Бразильский клуб установил бюст Неймара в своём музее

«Сегодня меня ждал сюрприз… Быть удостоенным такой чести от своей любимой команды – это невероятно. Быть частью истории «Сантоса» – это большая честь!

В первую очередь, я благодарю бога, свою семью и всю армию болельщиков «Сантоса», которые поддерживали меня с первых шагов в молодёжке и академии. У нас было много захватывающих и незабываемых моментов… Но были и трудные времена, и вы все были рядом.