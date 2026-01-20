Акцент – на раннем выявлении рисков
Елена Мартынова, Карагандинская область
Регион не является антилидером по количеству суицидов среди детей и подростков, но здесь постоянно усиливают работу по их профилактике. Новые подходы к решению этой социальной проблемы обсудили на недавнем заседании Межведомственной комиссии при акимате области. В частности, по инициативе прокуратуры был разработан специальный алгоритм действий, нацеленный на раннее выявление рисков. В нем сделан акцент на усилении помощи и тесном сотрудничестве между работниками школ, родителями и специалистами Центра психологической поддержки.