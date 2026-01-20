Акцент – на раннем выявлении рисков

Общество
8
Елена Мартынова, Карагандинская область

Регион не является антилидером по количеству суицидов среди детей и подростков, но здесь постоянно усиливают работу по их профилактике. Новые подходы к решению этой социальной проблемы обсудили на недавнем заседании Межведомственной комиссии при акимате области. В частности, по инициативе прокуратуры был разработан специальный алгоритм действий, нацеленный на раннее выявление рисков. В нем сделан акцент на усилении помощи и тесном сотрудничестве между работниками школ, родителями и специалистами Центра психологической поддержки.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

– В школах и колледжах области внед­рен специальный алгоритм, направленный на защиту жизни и психологического здоровья детей, – сообщила старший помощник прокурора Карагандинской области Айжан Оразбекова. – Он определяет, что должны делать классные руководители, администрация и школьные психологи при возникновении тревожных сигналов в поведении учащихся. В его основе – раннее выявление проблем, внимательное отношение к ребенку, конфиденциальность и недопустимость бездействия.

Большая ответственность в раннем выявлении суицидальных наклонностей лежит на педагогах, ведь они каждый день видят своих учеников, общаются с ними, а значит, могут заметить смену настроения и поведения. Последнее – это тревожный знак, который должен насторожить как учителей, так и родителей. Им в помощь в школах Карагандинской области внедряется электронный «Дневник настроения», который заполняют ученики. По записям в них взрослые могут обнаружить детские сигналы о буллинге, насилии и суицидальных мыслях.

Особая миссия в профилактике и выявлении суицидальных настроений отводится школьным психологам. Да, их в учебных заведениях мало, и они не имеют ежедневного контакта с детьми, но и у них есть действенные механизмы. Они периодически проводят тестирования, беседы и классные часы, в ходе которых могут увидеть назревающую опасность. В числе основных причин, приводящих к суицидам, отсутствие родительского внимания, семейные конфликты, буллинг в школе и безответная любовь.

Сейчас в Карагандинской области под постоянным наблюдением находятся более 23 тыс. детей из социально уязвимых и неблагополучных семей, а также те, кто состоит на учете. Если в школе обнаруживается ученик с суицидальными наклонностями, то информация о нем поступает сначала в администрацию, а потом передается в Центр психологической поддержки.

Оттуда команда опытных специалистов выезжает в учебное заведение. Обычно они, работая с детьми и их родителями, снимают проблему и минимизируют вероятность ее повторения. Добавим, что сотрудники Центра психологической поддержки занимаются и повышением квалификации своих школьных коллег. У них есть программа модульного обучения для специалистов с упором на индивидуальную работу.

Надо сказать, что в Карагандинском регионе существует нехватка школьных психологов. Управление образования пытается решить эту проблему с помощью образовательных грантов акима области. Их распределяют среди абитуриентов, поступающих в Карагандинский национальный исследовательский университет им. академика Е. Букетова. Для этого с вузом заключен специальный меморандум.

#Караганда #профилактика #суициды

