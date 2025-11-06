Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» первым в истории НХЛ достиг такой отметки

В столице США завершился матч регулярного чемпионата НХЛ в котором столичный клуб принимал на своем льду «Сент-Луис Блюз». Хозяева площадки разгромили гостей со счетом 6:1, сообщает Kazpravda.kz

В начале второго периода капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забил 900-й гол, который с нетерпением ждали миллионы любителей хоккея по всему миру.

В составе победителей по дублю оформили форварды «Кэпс» Том Уилсон и Энтони Бовилье.

Таким образом, благодаря этой победе столичная команда прервала свою четырехматчевую серию поражений и занимает восьмое место в таблице Восточной конференции набрав 15 очков в 13 проведенных матчах.