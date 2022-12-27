Алмат Аширбеков: Клиентом корпорации является каждый третий казахстанский фермер

Льготные программы АО «Аграрная кредитная корпорация» охватывают около трети из 255 тыс. действующих аграрных товаропроизводителей. О том, какие кредиты берут современные фермеры Казахстана и как можно стать участником программ финансовой поддержки, рассказывает председатель правления корпорации Алмат Аширбеков.

– Алмат Буркутбаевич, в уходящем году завершилась передача акций АО «КазАгроФинанс» в АО «Аграрная кредитная корпорация». До этого к корпорации был присоединен Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства. Как бы Вы оценили влияние этих трансформаций?

– Да, действительно, иногда со стороны смысл всех этих изменений выглядит не совсем понятным. Теперь кредиты в агросектор поступают через одну компанию – «Аграрную кредитную корпорацию». При этом «Каз­АгроФинанс» продолжает осуществлять программы лизинга сельхозтехники. Таким образом, сегодня наша компания является единым финансовым институтом, который специализируется на финансировании АПК.

Необходимо отметить, что общий объем финансирования агропромышленного комплекса за 11 месяцев 2022 года составил около 720 миллиардов тенге. Доля «Аграрной кредитной корпорации», включая «Каз­АгроФинанс», составляет 65%, финансирование банков второго уровня – 27%, Банка развития Казахстана – 8%.

Наблюдается тенденция снижения финансирования отрасли со стороны банков: так, если в прошлом БВУ на финансирование аграрных проектов направили 92 миллиарда тенге, то в этом году сумма уменьшилась до 60 миллиардов.

– Какие механизмы существуют еще, помимо прямого финансирования?

– Наряду с этой процедурой успешно работает кредитование заемщиков через фондирование финансовых институтов. Банки в большей мере кредитуют крупные субъекты АПК, кредитные товарищества охватывают средний, а микрофинансовые организации – малый бизнес. Такое разделение дает возможность расширить охват аграриев финансовыми услугами.

– Пожалуйста, несколько слов о тенденциях, которые будут отчетливо просматриваться и в новом году.

– Хочется отметить, что спрос на кредитные ресурсы остается по-прежнему высоким. Поэтому государство ежегодно увеличивает объемы финансирования. Так, в уходящем году был вдвое увеличен объем финансирования весенне-полевых и уборочных работ. Думаю, такая динамика сохранится.

– Алмат Буркутбаевич, расскажите подробнее о действующих программах…

– Сегодня мы предлагаем фермерам три программы кредитования, охватывающие все направления аграрного сектора. Программа «Кең дала» направлена на поддержку аграриев при проведении весенне-полевых и уборочных работ и реализуется за счет средств бюджетного кредита. При финансировании через банки, кредитные товарищества и микрофинансовые организации ставка для конечных заемщиков составляет 5% годовых.

Следующая программа «Іскер» направлена на поддержку стартап-проектов и начинающих предпринимателей. Ставка вознаграждения по данной программе составляет 6% годовых, займы выдаются на срок до 7 лет.

Программа «Агробизнес» универсальна. В ее рамках осуществляется финансирование проектов по развитию животноводства, растениеводства, переработке сельхозпродукции. Кредиты выдаются за счет собственных и привлеченных коммерческих средств, ставка вознаграждения с учетом субсидирования снижается до 6%. Максимальный срок займа на инвестиционные цели – до 10 лет, на пополнение оборотных средств – до 3 лет. Кроме того, корпорация выступает оператором страхования в сфере АПК, которое привлекает все больше аграриев.

– О каких еще новшествах Вы можете рассказать?

– Компания уделяет большое внимание оптимизации и автоматизации внутренних процессов, сокращению операций, которые могут отвлекать клиентов от их основной деятельности.

В сентябре мы запустили платформу по рассмотрению в режиме онлайн заявок на микрокредитование. Фермер, находясь у себя дома, может отправить заявку на кредит до 6 миллионов тенге на развитие животноводства или растениеводства. Платформа позволяет получить предварительное одобрение по кредиту в течение 10 минут.

Важным новшеством стала интеграция с платформой Kaspi.kz, с помощью которой клиент может внести платеж по погашению займа без каких-либо комиссий.

Недавно внедрена возможность отправлять денежные средства на счета заемщиков в формате сводного платежа через «ИС Казначейство клиент». Это сократило срок поступления кредитных средств на счет заемщика с трех суток до одного дня.

Все клиенты компании получают смс-уведомления о предстоящих платежах, что, несомненно, положительно влияет на платежную дисцип­лину заемщиков.

Внесены изменения в залоговую политику, которые упростили требования к залогам по микрозаймам до 6 миллионов тенге, по займам для малого и среднего бизнеса – до 100 миллионов тенге.

– Давайте перейдем к итогам года. Сколько проектов и на какую сумму были поддержаны АО «Аграрная кредитная корпорация» в 2022 году?

– В нынешнем году около 15 тысяч аграриев получили льготное кредитование по линии корпорации на сумму более 350 миллиардов тенге, через «КазАгроФинанс» передано в лизинг 6,7 тысячи единиц техники на сумму 170,6 миллиарда тенге.

На сегодняшний день мы охватываем около трети из 255 тысяч действующих сельских аграрных товаропроизводителей. В ссудном портфеле корпорации и «КазАгроФинанса» – порядка 86,5 тысячи заемщиков, объем портфеля составляет 1 триллион 328 миллиардов тенге.

Наша главная задача – предоставление фермерам доступных кредитных ресурсов. Соответственно, вся наша работа направлена на улучшение качества обслуживания клиентов.