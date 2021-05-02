Алматинская область вошла в "красную" зону по КВИ

В Минздраве представили матрицу эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Казахстане на 2 мая, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Так, согласно матрице, по состоянию на 2 мая Алматинская область вошла в "красную" зону по распространению коронавируса.
Вместе с тем, из "красной" зоны вышел Шымкент.
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 2 мая:
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы и Акмолинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская области.
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В "желтой" зоне: Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская области.
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В "зеленой" зоне: Туркестанская, Костанайская и Северо-Казахстанская области.