Американец сорвал джекпот в $1,8 млрд

США,Lifestyle
283
Айман Аманжолова
корреспондент

Счастливчик из Арканзаса стал обладателем второго по величине джекпота в истории национальной лотереи на сумму 1,817 миллиарда долларов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Победитель сможет выбрать между выплатой приза по частям в течение 30 лет на общую сумму 1,817 миллиарда долларов или единовременной выплатой на сумму 834,9 миллиона долларов. Если он выберет выплату по частям, то получит один немедленный платеж, за которым последуют 29 платежей, ежегодно увеличивающихся на 5 процентов. Оба варианта доступны без налогообложения.

Помимо обладателя джекпота восемь игроков выиграли по миллиону долларов в лотерею, билет которой стоит два доллара. Джекпот Powerball был разыгран в последний раз 6 сентября, когда два покупателя билетов в Миссури и Техасе разделили приз в размере 1,787 миллиарда долларов.

Крупнейший лотерейный джекпот в истории США был выигран 7 ноября 2022 года. Тогда житель Калифорнии стал обладателем приза в размере 2,04 миллиарда долларов, отмечает Fox News. 

Ранее стало известно, что в США джекпот лотереи достиг $ 1,6 млрд. 

 

