Американка прошла в Диснейленд по билету 22-летней давности

Жительница американского штата Мичиган для прохода в Диснейленд смогла воспользоваться билетом, который приобрели для нее родители 22 года назад, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на lenta.ru
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В 1994 году Челси Хэрлин заболела в последний день семейного отдыха в парке развлечений и не смогла посетить аттракционы. С тех пор в доме ее родителей сохранился неиспользованный билет. Спустя 22 года Хэрлин решила испытать судьбу и отправилась в Диснейленд с находкой.
В информации отмечается, что сотрудники приняли билет американки, и она получила возможность пройти в парк. По ее словам, он не имел срока годности, и пропуск 27-летней женщины заменили на современный. После этого Хэрлин в одиночку посетила все аттракционы, которые ее заинтересовали, и провела в Диснейленде около четырех часов.