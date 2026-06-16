Премьер Британии объявил о грядущем запрете соцсетей для детей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что введет запрет на соцсети для детей моложе 16 лет уже в 2027 году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews

В Великобритании со следующего года детям моложе 16 лет закроют доступ к соцсетям. Премьер-министр Кир Стармер объявил, что рассчитывает принять соответствующее постановление до Рождества, пообещав дать отпор, если технологические компании попытаются ему помешать.

Стармер не уточнил, какие именно приложения попадут под запрет, пообещав "не идти на компромиссы" в вопросах безопасности и благополучия детей.

Великобритания таким образом присоединяется к растущему мировому движению за усиление онлайн-безопасности самых юных. Австралия, Канада, Бразилия и Индонезия уже приняли соответствующие законы или объявили о возрастных ограничениях и новых требованиях к доступу детей в соцсети.

В других странах, включая Испанию, Данию и Южную Корею, подобные инициативы все еще на стадии обсуждения и разработки. Во Франции спорят, стоит ли полностью закрыть подросткам доступ к соцсетям в целом или ограничиться отдельными платформами.

Стармер подчеркнул, что бесконечная лента публикаций формирует зависимость от экрана и отвлекает детей от учебы, чтения, общения со сверстниками и других важных занятий, в том числе с помощью технологий подтверждения возраста. Перед входом в аккаунт в качестве варианта могут использоваться системы распознавания лица или голоса, проверка удостоверений личности или системы так называемого прогнозирования возраста.

На фоне давления со стороны однопартийцев, требующих отставки Стармера из-за, по их мнению, слабого руководства, премьер объявил, что британский закон "опередит мировой опыт". По его словам, запрет окажется жестче, чем в других странах. Так, для старших подростков введут комендантские часы в интернете, а также ограничения на использование чат-ботов с искусственным интеллектом.

Решение последовало за общественными консультациями, в ходе которых власти получили 116 тысяч откликов от родителей, представителей IT-индустрии и самих детей. По данным опроса, 90 % взрослых, а также сами подростки поддержали введение запрета, сообщила министр культуры Лиза Нанди, добавив, что такой шаг должен сопровождаться и другими мерами.

Австралия показала пример

С декабря 2025 года всем несовершеннолетним до 16 лет в Австралии запрещено пользоваться соцсетями. Детям нельзя выходить на платформы вроде TikTok, X, Instagram, Facebook, YouTube и Snapchat, а также заводить там новые аккаунты.

Австралия стала первой страной в мире, принявший столь жесткое ограничение.

За несоблюдение правил ответственность несут не дети и и не родители. За серьезные или систематические нарушения штрафы до 49,5 млн австралийских долларов (30,2 млн евро) выписывают самим соцсетям.

Правда, некоторые наблюдатели отмечают, что британские подростки могут не сдать своих нынешних позиций без боя. "Существует реальный риск того, что это подтолкнет часть пользователей к еще более опасным сайтам, а контролировать все устройства технически почти невозможно, — отметил профессор систем связи Кембриджского университета Джон Кроукрофт. — Гораздо легче контролировать платформы, если бы регуляторы действительно взялись за дело".