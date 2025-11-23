Амир Омарханов выиграл первый одиночный титул в профессиональном туре

Теннис
152

На пути к трофею казахстанец обыграл вторую, шестую, седьмую и восьмую ракеток турнира, передает Kazpravda.kz

Фото: ФТК

18-летний Амир Омарханов одержал важнейшую победу в своей карьере — стал чемпионом турнира категории ITF M15 в Монастире (Тунис).

В финале Амир продемонстрировал уверенную и зрелую игру, обыграв своего ровесника, немца Макса Шонхауса (№824 ATP) — 6:3, 3:6, 6:4. Матч получился напряжённым, но в ключевые моменты казахстанец проявил характер и сумел удержать преимущество. На пути к трофею казахстанец обыграл вторую, шестую, седьмую и восьмую ракеток турнира.

Отметим, что Шонхаус — вторая ракетка мира среди юниоров ITF Juniors и на прошлой неделе стал чемпионом турнира категории ITF M25, также проходившего в Тунисе.

Для Омарханова этот титул стал первым одиночным трофеем в профессиональной карьере. Он является воспитанником карагандинской школы тенниса и сделал свои первые шаги под руководством известного тренера Петра Нестерова. Сегодня Амир продолжает совершенствовать мастерство в одной из сильнейших мировых школ — Академии Риккардо Пьятти.

#теннис #Амир Омарханов #ITF

