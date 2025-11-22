В решающем матче юному казахстанцу предстоит сыграть против немца Макса Шонхауса, передает Kazpravda.kz

Фото: ФТК

Амир Омарханов впервые в карьере вышел в финал турнира серии ITF M15 в одиночном разряде, который проходит Монастире (Тунис).

В полуфинале казахстанец за 52 минуты разгромил немца Мика Петковича (776 АТР) со счетом 6:1, 6:2.

В финале 18-летнему Амиру предстоит сыграть против еще одного немца Макса Шонхауса (824 АТР).

Финальная игра пройдет завтра 23 ноября.