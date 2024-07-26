Андрей Дронов заговорил на казахском, играя со сверстниками

– Это нормальное явление для аула. Люди других национальностей принимают как данность общение на казахском языке – родном для большинства, – говорит Андрей.

Он уже давно мгновенно отвечает, услышав вопрос на казахском. Ему не приходится мысленно осознавать сказанное, переводить на родной русский, затем подбирать нужные казахские слова. На каком языке думать, мозг определяет автоматически, в зависимости от ситуации.

Андрей на казахском языке говорит свободно, совершенно без акцента. Если не видеть собеседника, то и угадать, что перед тобой русский, невозможно.

Школа им. Ж. Киреева была смешанной, учился он в русском классе.

– Казахский язык нам преподавала Ляззат Бахитовна. Она сразу оценила мои знания. С ее помощью познал орфографию, орфоэ­пию, выучил правила. Системно познавал литературу. В рамках школьной программы читал произведения казахских поэтов и писателей. С шестого класса успешно участвовал во множестве конкурсов и олимпиад районного и областного уровней. Получал призовые места и на республиканских интеллектуальных состязаниях.

В 2013 году окончил АРГУ им. К. Жубанова, по гранту выучился на металлурга. В выборе профессии помогла любовь к физике. На Актюбинский завод ферросплавов его приняли сразу. Тогда подключали к работе четвертый цех, на ответственный участок переводили более опытных специалистов. На освободившиеся места шла молодежь.

Начинал Андрей Дронов дробильщиком, затем перевели в цех шихтоподготовки, где через полгода стал бригадиром, затем мастером. После назначали диспетчером завода, инженером-технологом. Сейчас 33-летний специалист является экс­пертом-технологом предприятия.

В жизни были разные ситуации. В студенчестве друг Канат Умбетов предложил стать свидетелем на его свадьбе. Его родня хорошо знала Андрея, но сильно была удивлена родня невесты, когда на казахском тое увидела на почетном месте парня славянской внешности, свободно отражавшего шутки, присущие казахскому тою, и произносившему великолепные тосты құдаларға.

И в начале трудовой био­графии он был постоянным участником мероприятий, особенно в дни Наурыз мейрамы. И был не один такой, рядом, к примеру, работал чеченец Руслан Гацаев – сейчас он начальник смены автотранспортного цеха завода.

Первое время коллеги не могли скрыть приятного удивления, услышав, как голубоглазый парень заговаривал на казахском языке, но вскоре явление стало привычным. И вне работы он оказывается в ситуации, когда одни люди теряются от неожиданности, другие просто радуются, а третьи хвалят и приводят его в пример своим детям:

– Сендер дым білмейсіндер, ал мына орыс сайрап тұр қазақша!

Такое чаще происходит в гостях.

Андрей женат на казашке. Жена Лия родом из Алги. Работает воспитательницей в детском садике. Бывают ситуации, когда Андрей выручает нужным словом жену, выросшую в городе. Каждую субботу она готовит бешбармак – любимое блюдо мужа. Ее уговоры разнообразить меню мантами или пловом ни разу не достигли результата. «Тек қазы мен ет», – держит оборону Андрей.

– Я живу в Республике Казахстан, где государственным языком является казахский. И я должен хорошо знать его. Как минимум понимать. Требования стандартные для любой страны. Мне знания языка дались легко, другим нужно приложить старание. Моя мама давно понимает казахскую речь, но ей сложно говорить. Но она использует бытовые слова, фразы и может немного поддержать беседу, – рассказывает наш собеседник.

Из собственного опыта Андрей Дронов хорошо знает: для овладения казахским языком в первую очередь должно быть желание, во вторую – среда, где ты можешь проявить свои знания, дружеское общение. Чем больше рядом людей, говорящих на казахском, тем быстрее научишься.