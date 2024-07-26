Андрей Дронов заговорил на казахском, играя со сверстниками
14
Андрей, как и его родители, родом из Оренбурга. Он был совсем маленьким, когда его маме предложили работу повара в столовой пришкольного интерната в селе Шубаркудык Темирского района Актюбинской области. Семья переехала, и это событие стало ключевым для мальчика, который с малых лет быстро и легко заговорил на казахском языке. С утра до вечера он пропадал на улице, переходя от одной игры к другой, с каждым днем расширяя словарный запас, при этом особо не задумываясь, на каком языке говорит. Главное – рядом были друзья, с которыми всегда весело и интересно.