Фото: пресс-служба НОК РК

В рамках ЭКМ в Руке дважды состоялся розыгрыш наград в этом виде спорта. На первом из них Городко заняла седьмое место, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

На следующий день Анна вновь вошла в топ-10, финишировав на девятой строчке.

Аяулым Амренова стала 26-й, Юлия Феклистова - 31-й, Юлия Галышева - 32-й.

Победу одержала Энтони Джакара (Австралия). Оливия Гьяччо из США стала второй, Джейлин Кауф (США) замкнула тройку лучших.