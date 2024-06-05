Когда Нацбанк запустит центр противодействия мошенничеству

Банки и финансы
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Гульмира Кунапия
корреспондент

О создании антифрод-центра по противодействию финансовому мошенничеству рассказали в Нацбанке, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Нацбанк разработал требования к порядку деятельности центра обмена данными по платежным транзакциям с признаками мошенничества.

Проект определяет деятельность антифрод-центра и взаимодействия с его участниками, а также порядок формирования и ведения единой базы данных осуществления платежной транзакции с признаками мошенничества.

Антифрод-центр будет обеспечивать защиту средств граждан от мошенничества, оперативно реагировать на мошеннические транзакции и блокировать их.

Антифрод-центр будет представлять из себя технологическую платформу, к которой будут подключены финорганизации, правоохранительные органы, а также операторы сотовой связи. Платформа включит обмен данными между субъектами финрынка в режиме реального времени по мошенническим операциям, включая подозрительные операции с соответствующей маркировкой.

Промышленное внедрение с полным функционалом планируется 22 июля текущего года – с момента введения в действие соответствующего закона по вопросам цифровизации. 

С полным текстом проекта можно ознакомиться на официальном интернет-портале открытых нормативных правовых актов и на сайте НБК.

#мошенничество #Нацбанк #антифорд-центр

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