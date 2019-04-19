"Антологию степного фольклора" выпустили в Казахстане

Выпуск сборника "Дала фольклорының антологиясы" осуществлен по инициативе Министерства информации и общественного развития РК в рамках популяризации статьи "Семь граней Великой степи" Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Произведения в исполнении знаковых фигур казахской культуры станут доступны в сборнике "Дала фольклорының антологиясы" – "Антология степного фольклора". Об этом сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент Kazpravda.kz "Сегодня мы даем старт очень важному и востребованному проекту "Антология степного фольклора" – это сокровищница великих произведений в исполнении знаковых фигур казахской литературы. Это не просто поэтический или песенный сборник. Это наше наследие, на котором мы должны воспитывать подрастающее поколение. Наша задача – донести все это до граждан. На основе этой антологии мы создадим мультимедийную платформу, где каждый сможет прослушать и скачать интересующее его произведение", – сообщил Абаев.По его словам, сборник включает в себя произведения, отображающие многовековую историю народа – сказки, героические эпосы, поэтические состязания – айтысы, ораторские речи, кюи, стихи, хранящиеся в "Алтын қор" с 1948 года."Через этот проект мы вложим в сознание наших детей богатое наследие наших предках. Потому что в наших сказках, героических эпосах и легендах олицетворены национальные особенности, щедрая и героическая натура нашего народа. В сборнике охвачены все исполнители, которые учились у народных композиторов 19 века и сделали свой вклад в сохранение данного наследия", – дополнил он.