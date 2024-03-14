Археология и взятки Общество 14 марта 2024 г. 2:00 7 Юлия Пулина Руководителям управления культуры, развития языков и архивного дела области Улытау и Центра защиты историко-культурного наследия вынесен приговор по факту взяточничества. фото из архива "КП" Им назначено наказание в виде шести лет лишения свободы каждому, сообщает Агентство РК по противодействию коррупции. По данным ведомства, вышеуказанные должностные лица получили взятку в размере двух миллионов тенге от представителя подрядной организации за подписание актов по договору госзакупок выполненных работ по археологическим раскопкам на древних могильниках на территории области и общее покровительство. На 3,5 года лишения свободы осудили и представителя компании-подрячика ТОО «Центр по изучению и сохранению культурного наследия». Осужденные также пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе. В целях профилактики коррупции, формирования антикоррупционной культуры в обществе судебный процесс проведен в открытом формате. В онлайн-режиме к нему были подключены сотрудники областного управления культуры, развития языков и архивного дела, а также госслужащие акимата области, городов Жезказгана, Сатпаева, Каражала, Жанааркинского и Улытауского районов. Приговор в законную силу не вступил. #суд #приговор #взятка