Археология и взятки

Им назначено наказание в виде шести лет лишения свободы каждому, сообщает Агентство РК по противодействию коррупции. По данным ведомства, вышеуказанные должностные лица получили взятку в размере двух миллионов тенге от представителя подрядной организации за подписание актов по договору госзакупок выполненных работ по археологическим раскопкам на древних могильниках на территории области и общее покровительство.

На 3,5 года лишения свободы осудили и представителя компании-подрячика ТОО «Центр по изу­чению и сохранению культурного наследия». Осужденные также пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

В целях профилактики коррупции, формирования антикоррупционной культуры в обществе судебный процесс проведен в открытом формате. В онлайн-режиме к нему были подключены сотрудники областного управления культуры, развития языков и архивного дела, а также госслужащие акимата облас­ти, городов Жезказгана, Сатпаева, Каражала, Жанааркинского и Улытау­ского районов.

Приговор в законную силу не вступил.