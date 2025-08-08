Распоряжением Главы государства Абдрасилов Арман Аскарович назначен заведующим Ситуационным центром Совета Безопасности Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба правительства РК

Инженер, Институт исследований в области математики и механики КазНУ им. аль-Фараби (2001 - 05.2002).

Инженер, Научно-технический центр (05.2002 - 06.2012).

Сооснователь, визионер, GR-директор, группа компаний ОЮЛ «Центр анализа и расследования кибер атак» (2013 - 08.2020).

Facebook App (США), Комплаенс (2018 - 2019).

Председатель правления, Национальный инфокоммуникационный холдинг «Zerde» (08.2020 - 10.2022).

Управляющий партнер, ТОО «Brain Trust». Эффективное управление капиталом, консалтинг в сфере цифровой трансформации (с 11.2022).

SecDev Foundation (Канада), старший советник по вопросам развития ИТ и кибербезопасности в Центральной Азии (с 11.2022).

Прочие должности:

ЭСКАТО ООН (Тайланд), член бюро по вопросам развития ИТ-инфраструктуры и управления данными в Центральной Азии (с 11.2022).

ОФ «Гражданская Инициатива Интернет Политики» (Кыргызстан), консультант по вопросам ИТ и кибербезопасности (с 05.2014).

НПП «Атамекен» (Казахстан), член ИТ-комитета.

Международный консультант по вопросам цифровизации Правительств Азербайджана, Кыргызстана и Узбекистана.

Член Совета Директоров: АО “Государственная техническая служба”, АО “Национальные информационные технологии”, АО "Национально агентство по развитию инноваций “QazInnovations”, АО "Международный технопарк ИТ-стартапов “Astana Hub”, Astana IT University.

Член общественных советов при Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, Министерстве оборонной и аэрокосмической промышленности РК, Министерстве информации и коммуникаций РК.

Эксперт ОБСЕ.