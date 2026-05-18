Назначен вице-министр просвещения

Постановлением Правительства Республики Казахстан Компаниец Сергей Евгеньевич назначен на должность вице-министра просвещения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Родился в 1986 году в Акмолинской области. Окончил Государственный политехнический колледж города Астаны, Институт управления, Академический инновационный университет и Университет Джорджа Вашингтона.

С 2006 по 2009 гг. работал системотехником, заместителем директора, директором ГУ «Центр информации и тестирования» Агентства РК по делам государственной службы.

С 2009 по 2011 гг. занимал должности директора департамента в АО «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы» и заместителя директора РГКП «Алмас» Канцелярии Премьер-министра РК.

С 2015 по 2020 гг. работал на руководящих позициях в коммерческих структурах, в аппарате акима города Шымкент, а также занимал должность заместителя председателя правления АО «СПК «Shymkent».

С 2020 по 2024 гг. работал советником акима города Туркестан, заместителем председателя правления АО «УК СЭЗ «Turkistan», руководителем Центра информационных технологий центрального аппарата партии «AMANAT», заместителем председателя правления АО «Казахстан ГИС Центр».

С февраля 2024 года по настоящее время занимал должность заместителя руководителя ГУ «Управление материально-технического обеспечения» Управления делами Президента Республики Казахстан.