Национальную цифровую библиотечную платформу с единым доступом создадут в Казахстане

Глава государства подписал Указ «О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
В целях развития человеческого капитала, укрепления интеллектуального и культурного потенциала общества, популяризации культуры чтения как ключевого элемента образования, воспитания и просвещения, создания условий для формирования читающей нации, а также развития творческой, созидательной и конкурентоспособной личности.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить приоритетными направлениями государственной политики в сферах культуры, образования и инноваций:
развитие культуры чтения и формирование читающей нации;
развитие современной читательской инфраструктуры: создание библиотек нового формата, общественных пространств с широким применением цифровых инструментов;
поддержку отечественных писателей и поэтов, чьи произведения способствуют воспитанию молодого поколения в духе ключевых принципов и положений Конституции Республики Казахстан;
стимулирование полезной для государства деятельности издателей
и распространителей книжной продукции;
популяризацию национального литературного наследия в стране и за рубежом.
2. Правительству Республики Казахстан:
1) обеспечить реализацию комплекса мер по развитию культуры чтения и формированию устойчивых навыков чтения среди различных категорий населения, включая детей и молодежь;
2) обеспечить модернизацию читательской инфраструктуры, включая создание библиотек нового формата, многофункциональных общественных пространств, внедрение современных информационных систем и сервисов;
3) обеспечить популяризацию национального литературного наследия в стране и за рубежом, в том числе путем качественного перевода, издания, распространения произведений среди широкой читательской аудитории;
4) до 1 сентября 2026 года приступить к реализации республиканского проекта «10 читателей года»;
5) до конца 2026 года утвердить Концепцию популяризации культуры чтения и книжного дела в условиях развития искусственного интеллекта «Читающая нация» на 2027 – 2031 годы (далее – Концепция «Читающая нация»);
6) до 1 января 2027 года разработать проект нового Закона Республики Казахстан «О библиотечном и книгоиздательском деле»;
7) до 1 января 2027 года учредить Национальную премию за успехи в развитии культуры чтения;
8) до 1 января 2027 года создать Национальную цифровую библиотечную платформу с единым доступом;
9) ежегодно представлять отчет о ходе реализации Концепции «Читающая нация» в Администрацию Президента Республики Казахстан.
3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.
Президент Республики Казахстан К. Токаев
Астана, Акорда, 16 мая 2026 года
№ 1279