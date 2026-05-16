Национальную цифровую библиотечную платформу с единым доступом создадут в Казахстане

Указы и распоряжения
Дана Аменова
специальный корреспондент

Глава государства подписал Указ «О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В целях развития человеческого капитала, укрепления интеллектуального и культурного потенциала общества, популяризации культуры чтения как ключевого элемента образования, воспитания и просвещения, создания условий для формирования читающей нации, а также развития творческой, созидательной и конкурентоспособной личности. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить приоритетными направлениями государственной политики в сферах культуры, образования и инноваций:

развитие культуры чтения и формирование читающей нации;

развитие современной читательской инфраструктуры: создание библиотек нового формата, общественных пространств с широким применением цифровых инструментов;

поддержку отечественных писателей и поэтов, чьи произведения способствуют воспитанию молодого поколения в духе ключевых принципов и положений Конституции Республики Казахстан;

стимулирование полезной для государства деятельности издателей
и распространителей книжной продукции;

популяризацию национального литературного наследия в стране и за рубежом.

2. Правительству Республики Казахстан:

1) обеспечить реализацию комплекса мер по развитию культуры чтения и формированию устойчивых навыков чтения среди различных категорий населения, включая детей и молодежь;

2) обеспечить модернизацию читательской инфраструктуры, включая создание библиотек нового формата, многофункциональных общественных пространств, внедрение современных информационных систем и сервисов;

3) обеспечить популяризацию национального литературного наследия в стране и за рубежом, в том числе путем качественного перевода, издания, распространения произведений среди широкой читательской аудитории;

4) до 1 сентября 2026 года приступить к реализации республиканского проекта «10 читателей года»;

5) до конца 2026 года утвердить Концепцию популяризации культуры чтения и книжного дела в условиях развития искусственного интеллекта «Читающая нация» на 2027 – 2031 годы (далее – Концепция «Читающая нация»);

6) до 1 января 2027 года разработать проект нового Закона Республики Казахстан «О библиотечном и книгоиздательском деле»;

7) до 1 января 2027 года учредить Национальную премию за успехи в развитии культуры чтения;

8) до 1 января 2027 года создать Национальную цифровую библиотечную платформу с единым доступом;

9) ежегодно представлять отчет о ходе реализации Концепции «Читающая нация» в Администрацию Президента Республики Казахстан.

3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

Президент Республики Казахстан  К. Токаев

Астана, Акорда, 16 мая 2026 года

№ 1279

