Арман Касенов назначен вице-министром национальной экономики РК

С прошлого года он - заместитель председателя правления АО «Qazaqstan Investment Corporation»

Фото: пресс-служба правительства РК

Постановлением Правительства Республики Казахстан Арман Касенов Бакитжанович назначен на должность вице-министра национальной экономики. Об этом сообщила пресс-служба кабмина, передает Kazpravda.kz

Касенов Арман Бакитжанович родился в 1981 году в Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби по специальности «международные экономические отношения» и магистратуру в Лондонской бизнес школе по специальности «финансы» (Великобритания).

Закончил программу для руководителей Eurasia Business Executive & Leadership Programme Judge Business School Кэмбриджского университета.

Трудовой путь начал в 2002 году в финансовом секторе.

Имеет 20-летний опыт работы на руководящих позициях в сфере финансов, инвестиционных проектов и бизнеса.

С 2009 года в разное время занимал должности члена совета директоров и члена правления в крупнейших частных и государственных финансовых институтах Казахстана.

С 2023 года – заместитель председателя правления АО «Qazaqstan Investment Corporation».