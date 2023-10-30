Арман Кенжегалиев возглавил госкорпорацию "Правительство для граждан"

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Председателем правления государственной корпорации «Правительство для граждан» назначен Арман Кенжегалиев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЦРИАП РК.

По данным ведомства, Арман Кенжегалиев Шоканович окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, университет «Кайнар», Шеффилдский университет. Квалификация по специальности — экономист, юрист, магистр в области государственного управления и государственной политики.

Трудовую деятельность начал в 1999 году юристом в коммерческой организации.

В 2002- 2003 гг. был главным специалистом по правовой работе АФ «Астанинский почтамт» «АО Казпочта».

В 2003- 2012 гг. работал на различных должностях в структуре министерства юстиции РК.

В 2012- 2017 гг. — главный эксперт, консультант отдела индустриально-инновационного развития канцелярии премьер-министра РК.

В 2017- 2018 гг. — заместитель директора департамента регистрационной службы и организации юридических услуг министерства юстиции РК.

В 2018- 2020 гг. — заместитель директора; директор департамента подзаконных актов министерства юстиции РК.

С августа 2020 года занимал должность директора департамента законодательства министерства юстиции РК.

С 26 мая 2021 года до нынешнего назначения - руководитель аппарата министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.