Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Кадровые назначения
Арман Шаккалиев назначен первым вице-министром торговли и интеграции РК

Постановлением Правительства РК Шаккалиев Арман Абаевич назначен на должность первого вице-министра торговли и интеграции РК. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра РК, сообщает Kazpravda.kz.

Арман Шаккалиев родился в 1977 году в городе Балхаш Карагандинской области.

Окончил Евразийский университет им. Л.Н. Гумилева, Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова.

Трудовую деятельность начал юрисконсультом ОАО «Агентство по реорганизации и ликвидации предприятий» по г. Астана и Акмолинской области.

2001– 2002 гг. — главный специалист, начальник отдела Агентства РК по государственным материальным резервам.

2002-2004 гг. — начальник управления анализа и мониторинга несостоятельных предприятий Комитета по работе с несостоятельными должниками Министерства государственных доходов РК.

2004-2006 гг. — директор Республиканского государственного предприятия «Казахстанский институт метрологии».

2006-2007 гг. — заместитель председателя Комитета по работе с несостоятельными должниками.

В 2007-2008 годы работал на руководящих должностях в структурах Министерств финансов, экономики и бюджетного планирования, холдинга «КазАгро».

2008-2016 гг. — директор Республиканского государственного предприятия «КазИнСт».

В 2016-2018 годы — директор Департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии.

2018-2019 гг. — председатель Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию РК.

В 2019-2020 годы занимал должность председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК.

С ноября 2020 года и по настоящее время являлся Членом Коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии, г. Москва.

Ранее занимавший этот пост Баттаков Ерлан Еркинович освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

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