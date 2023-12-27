Ассоциация кинематографистов тюркского мира создана в Ташкенте

По инициативе международной организации ТЮРКСОЙ в Ташкенте был создан Союз (Ассоциация) кинематографистов тюркского мира, передает Kazpravda.kz со ссылкой на издание АКИpress

В учредительном собрании приняли участие руководители киноиндустрии тюркоязычных стран.

Как сообщает ТЮРКСОЙ, в мероприятии приняли участие глава азербайджанского Агентства кино Орхан Фикретоглы, президент объединения «Казахфильм» Азамат Сатыбалды, глава Агентства кинематографии Узбекистана Фирдос Абдухаликов, гендиректор Управления кинематографии Турции Еркин Йылмазот, директор департамента кинематографии Кыргызстана Акжол Бекболотов, а также представитель ТЮРКСОЙ по кинематографии Салим Эзер.

Ассоциация была создана для возрождения киноискусства тюркского мира, создания совместных кинопроектов, совместных производств новых фильмов, а также для вывода лучших фильмов на международную арену, создания единой системы кинопроката для фильмов тюркоязычных государств.

Одним из приоритетов является повышение уровня Ташкентского международного кинофестиваля и международного кинофестиваля «Коркут-Ата» до мировых стандартов.

В будущем планируется создание Киноакадемии тюркского мира, которая станет платформой для совместных кинопроектов тюркских народов.

