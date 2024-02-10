Астана и Лондон заинтересованы в скорейшем подписании соглашения о стратегическом партнерстве

Международное сотрудничество
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Это будет способствовать дальнейшему расширению сотрудничества между странами, передает Kazpravda.kz

Фото: Inbusiness.kz

Заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко провел встречу с послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Казахстан Кэти Лич.

В ходе беседы стороны с удовлетворением отметили позитивное развитие казахско-британского политического диалога, торгово-экономических отношений и культурно-гуманитарных контактов.

«В плане дальнейших шагов по укреплению сотрудничества особое внимание было уделено расширению его договорно-правовой базы. Собеседники выразили заинтересованность в скорейшем подписании соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между РК и Великобританией (ССПС)», - говорится в сообщении.

Как отметил Василенко, заключение ССПС будет способствовать дальнейшему расширению стратегического сотрудничества между РК и Великобританией и созданию новых благоприятных условий для развития торгово-инвестиционных связей.

Стороны также выразили удовлетворение динамичным развитием сотрудничества в области науки и образования, в том числе в контексте привлечения в Казахстан академических институтов и университетов Великобритании.

Кроме того, в ходе встречи были рассмотрены перспективы взаимодействия по вопросам региональной и международной повестки дня. Так, дипломаты выразили обоюдный интерес к расширению взаимодействия в сферах борьбы с изменением климата и управления водными ресурсами.

Великобритания является важным торговым партнером и одним из крупнейших инвесторов Казахстана. Двусторонний товарооборот по итогам 2023 года составил 1,18 млрд долларов США (экспорт – 702,9 млн, импорт – 478,7 млн). Валовый приток прямых инвестиций из Великобритании в Казахстан с 2005 года превысил 17,1 млрд долларов США.

#сотрудничество #Великобритания #стратегическое партнерство

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