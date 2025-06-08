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В рамках официального визита в Иран заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу провёл переговоры с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Сейедом Аббасом Аракчи.

Министры обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего взаимодействия, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Особое внимание уделено углублению торгово-экономического партнёрства, при этом подчёркнута необходимость вывода сотрудничества на качественно новый уровень.

«Мы намерены и дальше расширять динамичный и конструктивный диалог между двумя странами. В 2024 году двусторонний товарооборот увеличился на 12,3% и составил более 340 млн долларов США, а в первом квартале 2025 года этот показатель увеличился на 82% и составил 129 млн долларов. Мы стремимся сохранить эту динамику и увеличить объём торговли до 3 млрд долларов», – отметил М.Нуртлеу.

Главы внешнеполитических ведомств Казахстана и Ирана акцентировали внимание на необходимости координации совместной работы по вопросам развития региона Каспийского моря. Кроме того, отмечена важность наращивания партнёрства приграничных областей Казахстана и иранских провинций, а также использования потенциала прикаспийских портов как одной из составляющей транспортно-логистического направления сотрудничества между странами.

Стороны положительно оценили партнёрство в международных форматах и договорились продолжить работу в указанных направлениях.

По итогам переговоров была подписана программа сотрудничества и меморандум о сотрудничестве в области дипломатического архива между министерствами иностранных дел двух стран.

В рамках визита глава МИД Казахстана провёл встречу с советником Верховного лидера ИРИ по международным вопросам Али Акбаром Велаяти. Были обсуждены вопросы укрепления двустороннего сотрудничества, в том числе в политической, экономической и культурной сферах. Особое внимание было уделено взаимодействию в рамках региональных и международных организаций, а также вопросам обеспечения стабильности и безопасности в регионе.

Кроме того, министр иностранных дел Казахстана принял председателя совета директоров иранской компании «Kaveh» Мохаммада Садега Каве. В ходе беседы обсуждены перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества, в том числе реализация совместных инвестиционных проектов в сфере промышленности и логистики. Особое внимание было уделено вопросам повышения товарооборота между Казахстаном и Ираном, а также использованию транзитного потенциала двух стран в рамках международных транспортных коридоров.