Новые инвестиционные проекты обсудили на Kazakhstan Day в Китае

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Перспективы новых инвестиционных проектов в горнодобывающей отрасли Казахстана обсудили на 28-й Международной конференции и выставке China Mining 2026 в китайском Тяньцзине, передает Kazpravda.kz.

В рамках мероприятия прошла панельная сессия Kazakhstan Day, посвященная инвестиционному потенциалу Казахстана и возможностям создания новых производств.

Сессию открыл министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев. Он рассказал об условиях, создаваемых для инвесторов, а также о работе по расширению геологической изученности территории страны.

«Основными темами переговоров стали расширение сотрудничества в сфере геологии и недропользования, развитие промышленной кооперации и реализация новых инвестиционных проектов», — сообщили в Министерстве промышленности и строительства РК.

На полях China Mining 2026 Ерсайын Нагаспаев также провел ряд двусторонних встреч. В частности, он встретился с министром природных ресурсов КНР Лю Гохунем и министром горнодобывающей промышленности Демократической Республики Конго Луи Ватумом Кабамбой.

Переговоры также прошли с председателем совета директоров Zijin Mining Group Цзоу Лайчаном, генеральным директором CARL Шу Чжиминем, председателем совета директоров China National Gold Group Co., Ltd. Чжоу Чжоу и руководством Aluminum Corporation of China (CHINALCO).

Стороны рассмотрели возможности для дальнейшего сотрудничества, реализации инвестиционных проектов и развития промышленной кооперации.