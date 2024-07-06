«Астана молода, но уже состоялась, как и молодежь, которая в ней живет…»

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Записал Самат Бейсембаев

Сегодня главный город страны празднует очередной день рождения. Накануне этого события журналисты «Казахстанской правды» решили опросить молодых жителей столицы и узнать о том, какое место в их жизни занимает Астана, что они думают о ее настоящем и будущем.

фото из архива "КП"

Амир, 29 лет, журналист:

– Я здесь родился и вырос. Для меня город не просто место проживания, а место, которое символизирует разнообразие культур и людей.

Астана всегда ассоциируется у меня с открытостью к новым идеям и возможностям. Нередко слышу, как некоторые критикуют город за ветра, а как по мне – они приносят только свежесть и ощущение свободы. В целом одно из ключевых отличий Астаны от других городов – ощущение пространства. Молодой возраст города создает особую атмосферу: каждый день можно наблюдать, как он развивается и растет вокруг нас.

В каких-то районах сохранилось еще дыхание города советских времен, а где-то Астана семимильными шагами двигается в сторону типичного мегаполиса. Астана – это также ось притяжения, куда всем хочется, но не всем понятно – почему?

По сравнению с другими городами в Казахстане, за которыми уже закреплены точные ассоциации, у Астаны нет четкого описания. Для каждого оно разное. Город продолжает меняться.

День столицы для меня символизирует не только праздник и радость от общения с друзьями и коллегами, но и временной отсчет до следующих достижений и изменений. Каждый год с нетерпением жду этот день, чтобы увидеть, какие новые строительные проекты станут доступными для горожан и гостей столицы. С удовольствием посещаю выставки и форумы, где можно познакомиться с инновациями в сфере технологий и искусства, которые привносят в столичную жизнь дух современности.

Дмитрий, 22 года, студент:

– В Астану я переехал относительно недавно. Первое, что заметил, – как быстро меняется город. К тому же в столицу съезжаются люди со всей страны, и это создает здесь особую атмосферу.

Люди ищут новые возможности, строят карьеру, учатся, создают семьи, вкладывают инвестиции, не очень часто отдыхают, привычно ворчат в переполненных городских автобусах, но все-таки решают остаться здесь.

Иногда в деловой и официальной части города – на левом берегу – мне становится неуютно, тогда я сажусь на автобус и через мост переезжаю на другую сторону Ишима. Правый берег – он тише, там много деревьев, узкие улицы, здесь можно внутренне расслабиться.

Мне нравится узнавать историю города и быть хоть немного причастным к его жизни.

Шестого июля у Астаны день рождения. Да, она совсем уже взрослая и вместе с тем все еще молода: по-прежнему растет, строится, возможно, допускает ошибки. Но уже точно состоялась, как и ее молодежь.

Для меня День столицы, говоря откровенно, –одно из самых ожидаемых событий. Можно наслаждаться музыкальными выступлениями на открытых сценах, пробовать национальные блюда на уличных ярмарках. Нравится в этот день фотографировать, чтобы потом вспоминать каждый момент праздника, делиться в социальных сетях впечатлениями.

Для меня День столицы не просто повод для отдыха и развлечений, но и возможность поближе познакомиться с городом, его культурным наследием и перспективами развития. Каждый год удивляюсь, как быстро меняется Астана, открывая новые возможности для жителей. Этот праздник дает нам всем вдохновение и мотивацию стремиться к большому будущему.

Дилара, 26 лет, дизайнер:

– Я приехала сюда после школы на учебу, потом вышла замуж и осталась тут. Как дизайнер всегда наслаж­даюсь Днем столицы как праздником креатива и инноваций. Этот день для меня – возможность не только вдохновиться архитектурными новинками и уличными инсталляциями, но и поделиться своими идеями и впечатлениями с другими творческими людьми.

Часто посещаю выставки. Люблю участвовать в мастер-классах и встречах с профессионалами, чтобы обсудить текущие тренды и новые направления в дизайне. Для меня День столицы – это время, когда можно по-настоящему ощутить, как город живет и развивается в ритме современности, и я горжусь тем, что могу внести свой вклад в его культурную картину.

В ее день рождения хочу пожелать, чтобы столичные жители активнее общались друг с другом, формировали свои собственные сообщества и смелее проявляли себя. Вместе, объединившись, мы сможем сделать так, чтобы Астана стала истинным городом людей, а не «городом чиновников», как ее часто называют.

Также я бы пожелала, чтобы Астана нашла ясный идентитет, который не ограничивался бы только деловой и холодной атмосферой. Важно, чтобы жители города помнили и ценили его историческое наследие и чтобы в управлении работали компетентные люди, способные обеспечить развитие и улучшению жизни в столице.

Турал, 24 года, финансист:

– Я родился не здесь, но считаю себя местным, так как живу тут уже 20 лет. Окончил школу, университет, теперь вот работаю. Можно сказать, вырос вместе с Астаной – городом, чья идентичность только вырисовы­вается, так же, как и моя.

Столица ассоциируется у меня с разнообразием людей из разных уголков Казахстана, открытых для новых впечатлений. Кроме того, Астана символизирует бескрайние небеса и ветер, которые я очень ценю за их способность дарить свободу духа.

Главное отличие Астаны от других городов для меня заключается в ощущении своего места здесь. В этом молодом городе я чувствую физическое и внутреннее пространство, которое, вероятно, как потомок тюрков, особенно ценю.

Помню, как в 2017 году с нетерпением ждал открытия
ЭКСПО. Это мероприятие вызвало во мне гордость – ощущение, что мы стали частью глобального сообщества, узнающего о нас.

В День столицы стараюсь посещать различные культурные мероприятия, концерты с участием известных музыкантов. Для меня этот день – не просто праздник, но и возможность глубже узнать свой город, его историю и культуру.

Алтын, 25 лет, переводчик:

– Часто вспоминаю, как преображалось левобережье. Вначале тут располагались только «Байтерек», пара зданий да еще аллея. Наблюдая за застройкой, представляла будущие виды.

Люблю отдельные части города, которые связаны с моими личными воспоминаниями. Это район школы, где прошло мое детство, некоторые улицы и площади старого города. Люблю правый берег, где сохранился свой аутентичный стиль.

День столицы – особенный день, когда город становится центром культурных событий. Всегда с интересом изучаю новые инициативы, которые представляются в этот день на выставках и форумах.

Это не только возможность узнать больше о будущем нашего города, но и насладиться атмосферой праздника вместе с друзья­ми и семьей. Вижу, как наш город стремительно растет, предоставляя больше возможностей для молодых специалистов и предпринимателей.

День столицы для меня – возможность вдохновиться успехами и перспективами нашего города, что мотивирует меня учиться и стремиться к новым достижениям. Я видела, какие возможнос­ти открываются перед нами благодаря инвестициям и новым проек­там, и уверена, что будущее главного города страны будет еще более ярким и процветающим.

Астана – самая холодная столица в мире после Улан-Батора. Но есть холод климатический, а есть – душевный. Хотелось бы пожелать горожанам больше тепла не только солнечного, но и сердечного. И еще: наш город относительно новый, молодой, только-только формирует свою историю, и вот – пусть она будет насыщенной, полной достижений.

Кахарман, 27 лет, программист:

– Я переехал сюда в подростковом возрасте. Помню, в те годы приходилось все время оглядываться по сторонам, потому что, знаете, уровень безопасности на дорогах и в городе был еще не так высок. С тех пор многое изменилось. Может, видеокамер, может, патрульных стало больше, но сейчас вообще не переживаешь, идя по улице, даже ночью.

Также инфраструктура стала гораз­до удобнее. Помню времена, когда левобе­режья практически не было. Сейчас же оно представлено широкими улицами, прогулочными аллеями... Взять те же дороги и развязки – все очень продумано. Появились, к примеру, «кармашки», которых раньше не было. Даже несмотря на плотное движение, большое количество машин, в городе стало удобнее. Люди на дорогах стали ответственными, случаев превышения скорости регистрируется все меньше.

За что я люблю свой город, так это за возможности. Я, как прог­раммист, это уверенно могу утверждать. IT-университет или Astana Hub открывают прекрасные возможности, чем молодые люди вроде меня с готовностью пользуются.

Как уже говорил, я родился не здесь, но этот город стал родным, как и многим другим, поэтому желаю ему процветания и изменений к лучшему.

День столицы имеет большое значение для горожан и в целом для республики, потому что Астана – единственный город, который, можно сказать, построен за годы независимости. И несмотря на его недостатки, как, например, холодная погода, он является символом наших достижений.

#Астана #молодежь #День столицы

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