«Астана молода, но уже состоялась, как и молодежь, которая в ней живет…»

Амир, 29 лет, журналист:

– Я здесь родился и вырос. Для меня город не просто место проживания, а место, которое символизирует разнообразие культур и людей.

Астана всегда ассоциируется у меня с открытостью к новым идеям и возможностям. Нередко слышу, как некоторые критикуют город за ветра, а как по мне – они приносят только свежесть и ощущение свободы. В целом одно из ключевых отличий Астаны от других городов – ощущение пространства. Молодой возраст города создает особую атмосферу: каждый день можно наблюдать, как он развивается и растет вокруг нас.

В каких-то районах сохранилось еще дыхание города советских времен, а где-то Астана семимильными шагами двигается в сторону типичного мегаполиса. Астана – это также ось притяжения, куда всем хочется, но не всем понятно – почему?

По сравнению с другими городами в Казахстане, за которыми уже закреплены точные ассоциации, у Астаны нет четкого описания. Для каждого оно разное. Город продолжает меняться.

День столицы для меня символизирует не только праздник и радость от общения с друзьями и коллегами, но и временной отсчет до следующих достижений и изменений. Каждый год с нетерпением жду этот день, чтобы увидеть, какие новые строительные проекты станут доступными для горожан и гостей столицы. С удовольствием посещаю выставки и форумы, где можно познакомиться с инновациями в сфере технологий и искусства, которые привносят в столичную жизнь дух современности.

Дмитрий, 22 года, студент:

– В Астану я переехал относительно недавно. Первое, что заметил, – как быстро меняется город. К тому же в столицу съезжаются люди со всей страны, и это создает здесь особую атмосферу.

Люди ищут новые возможности, строят карьеру, учатся, создают семьи, вкладывают инвестиции, не очень часто отдыхают, привычно ворчат в переполненных городских автобусах, но все-таки решают остаться здесь.

Иногда в деловой и официальной части города – на левом берегу – мне становится неуютно, тогда я сажусь на автобус и через мост переезжаю на другую сторону Ишима. Правый берег – он тише, там много деревьев, узкие улицы, здесь можно внутренне расслабиться.

Мне нравится узнавать историю города и быть хоть немного причастным к его жизни.

Шестого июля у Астаны день рождения. Да, она совсем уже взрослая и вместе с тем все еще молода: по-прежнему растет, строится, возможно, допускает ошибки. Но уже точно состоялась, как и ее молодежь.

Для меня День столицы, говоря откровенно, –одно из самых ожидаемых событий. Можно наслаждаться музыкальными выступлениями на открытых сценах, пробовать национальные блюда на уличных ярмарках. Нравится в этот день фотографировать, чтобы потом вспоминать каждый момент праздника, делиться в социальных сетях впечатлениями.

Для меня День столицы не просто повод для отдыха и развлечений, но и возможность поближе познакомиться с городом, его культурным наследием и перспективами развития. Каждый год удивляюсь, как быстро меняется Астана, открывая новые возможности для жителей. Этот праздник дает нам всем вдохновение и мотивацию стремиться к большому будущему.

Дилара, 26 лет, дизайнер:

– Я приехала сюда после школы на учебу, потом вышла замуж и осталась тут. Как дизайнер всегда наслаж­даюсь Днем столицы как праздником креатива и инноваций. Этот день для меня – возможность не только вдохновиться архитектурными новинками и уличными инсталляциями, но и поделиться своими идеями и впечатлениями с другими творческими людьми.

Часто посещаю выставки. Люблю участвовать в мастер-классах и встречах с профессионалами, чтобы обсудить текущие тренды и новые направления в дизайне. Для меня День столицы – это время, когда можно по-настоящему ощутить, как город живет и развивается в ритме современности, и я горжусь тем, что могу внести свой вклад в его культурную картину.

В ее день рождения хочу пожелать, чтобы столичные жители активнее общались друг с другом, формировали свои собственные сообщества и смелее проявляли себя. Вместе, объединившись, мы сможем сделать так, чтобы Астана стала истинным городом людей, а не «городом чиновников», как ее часто называют.

Также я бы пожелала, чтобы Астана нашла ясный идентитет, который не ограничивался бы только деловой и холодной атмосферой. Важно, чтобы жители города помнили и ценили его историческое наследие и чтобы в управлении работали компетентные люди, способные обеспечить развитие и улучшению жизни в столице.