«Астана молода, но уже состоялась, как и молодежь, которая в ней живет…» Статьи 6 июля 2024 г. 4:02 85 Записал Самат Бейсембаев Сегодня главный город страны празднует очередной день рождения. Накануне этого события журналисты «Казахстанской правды» решили опросить молодых жителей столицы и узнать о том, какое место в их жизни занимает Астана, что они думают о ее настоящем и будущем. фото из архива "КП" Амир, 29 лет, журналист: – Я здесь родился и вырос. Для меня город не просто место проживания, а место, которое символизирует разнообразие культур и людей. Астана всегда ассоциируется у меня с открытостью к новым идеям и возможностям. Нередко слышу, как некоторые критикуют город за ветра, а как по мне – они приносят только свежесть и ощущение свободы. В целом одно из ключевых отличий Астаны от других городов – ощущение пространства. Молодой возраст города создает особую атмосферу: каждый день можно наблюдать, как он развивается и растет вокруг нас. В каких-то районах сохранилось еще дыхание города советских времен, а где-то Астана семимильными шагами двигается в сторону типичного мегаполиса. Астана – это также ось притяжения, куда всем хочется, но не всем понятно – почему? По сравнению с другими городами в Казахстане, за которыми уже закреплены точные ассоциации, у Астаны нет четкого описания. Для каждого оно разное. Город продолжает меняться. День столицы для меня символизирует не только праздник и радость от общения с друзьями и коллегами, но и временной отсчет до следующих достижений и изменений. Каждый год с нетерпением жду этот день, чтобы увидеть, какие новые строительные проекты станут доступными для горожан и гостей столицы. С удовольствием посещаю выставки и форумы, где можно познакомиться с инновациями в сфере технологий и искусства, которые привносят в столичную жизнь дух современности. Дмитрий, 22 года, студент: – В Астану я переехал относительно недавно. Первое, что заметил, – как быстро меняется город. К тому же в столицу съезжаются люди со всей страны, и это создает здесь особую атмосферу. Люди ищут новые возможности, строят карьеру, учатся, создают семьи, вкладывают инвестиции, не очень часто отдыхают, привычно ворчат в переполненных городских автобусах, но все-таки решают остаться здесь. Иногда в деловой и официальной части города – на левом берегу – мне становится неуютно, тогда я сажусь на автобус и через мост переезжаю на другую сторону Ишима. Правый берег – он тише, там много деревьев, узкие улицы, здесь можно внутренне расслабиться. Мне нравится узнавать историю города и быть хоть немного причастным к его жизни. Шестого июля у Астаны день рождения. Да, она совсем уже взрослая и вместе с тем все еще молода: по-прежнему растет, строится, возможно, допускает ошибки. Но уже точно состоялась, как и ее молодежь. Для меня День столицы, говоря откровенно, –одно из самых ожидаемых событий. Можно наслаждаться музыкальными выступлениями на открытых сценах, пробовать национальные блюда на уличных ярмарках. Нравится в этот день фотографировать, чтобы потом вспоминать каждый момент праздника, делиться в социальных сетях впечатлениями. Для меня День столицы не просто повод для отдыха и развлечений, но и возможность поближе познакомиться с городом, его культурным наследием и перспективами развития. Каждый год удивляюсь, как быстро меняется Астана, открывая новые возможности для жителей. Этот праздник дает нам всем вдохновение и мотивацию стремиться к большому будущему. Дилара, 26 лет, дизайнер: – Я приехала сюда после школы на учебу, потом вышла замуж и осталась тут. Как дизайнер всегда наслаждаюсь Днем столицы как праздником креатива и инноваций. Этот день для меня – возможность не только вдохновиться архитектурными новинками и уличными инсталляциями, но и поделиться своими идеями и впечатлениями с другими творческими людьми. Часто посещаю выставки. Люблю участвовать в мастер-классах и встречах с профессионалами, чтобы обсудить текущие тренды и новые направления в дизайне. Для меня День столицы – это время, когда можно по-настоящему ощутить, как город живет и развивается в ритме современности, и я горжусь тем, что могу внести свой вклад в его культурную картину. В ее день рождения хочу пожелать, чтобы столичные жители активнее общались друг с другом, формировали свои собственные сообщества и смелее проявляли себя. Вместе, объединившись, мы сможем сделать так, чтобы Астана стала истинным городом людей, а не «городом чиновников», как ее часто называют. Также я бы пожелала, чтобы Астана нашла ясный идентитет, который не ограничивался бы только деловой и холодной атмосферой. Важно, чтобы жители города помнили и ценили его историческое наследие и чтобы в управлении работали компетентные люди, способные обеспечить развитие и улучшению жизни в столице. Турал, 24 года, финансист: – Я родился не здесь, но считаю себя местным, так как живу тут уже 20 лет. Окончил школу, университет, теперь вот работаю. Можно сказать, вырос вместе с Астаной – городом, чья идентичность только вырисовывается, так же, как и моя. Столица ассоциируется у меня с разнообразием людей из разных уголков Казахстана, открытых для новых впечатлений. Кроме того, Астана символизирует бескрайние небеса и ветер, которые я очень ценю за их способность дарить свободу духа. Главное отличие Астаны от других городов для меня заключается в ощущении своего места здесь. В этом молодом городе я чувствую физическое и внутреннее пространство, которое, вероятно, как потомок тюрков, особенно ценю. Помню, как в 2017 году с нетерпением ждал открытия ЭКСПО. Это мероприятие вызвало во мне гордость – ощущение, что мы стали частью глобального сообщества, узнающего о нас. В День столицы стараюсь посещать различные культурные мероприятия, концерты с участием известных музыкантов. Для меня этот день – не просто праздник, но и возможность глубже узнать свой город, его историю и культуру. Алтын, 25 лет, переводчик: – Часто вспоминаю, как преображалось левобережье. Вначале тут располагались только «Байтерек», пара зданий да еще аллея. Наблюдая за застройкой, представляла будущие виды. Люблю отдельные части города, которые связаны с моими личными воспоминаниями. Это район школы, где прошло мое детство, некоторые улицы и площади старого города. Люблю правый берег, где сохранился свой аутентичный стиль. День столицы – особенный день, когда город становится центром культурных событий. Всегда с интересом изучаю новые инициативы, которые представляются в этот день на выставках и форумах. Это не только возможность узнать больше о будущем нашего города, но и насладиться атмосферой праздника вместе с друзьями и семьей. Вижу, как наш город стремительно растет, предоставляя больше возможностей для молодых специалистов и предпринимателей. День столицы для меня – возможность вдохновиться успехами и перспективами нашего города, что мотивирует меня учиться и стремиться к новым достижениям. Я видела, какие возможности открываются перед нами благодаря инвестициям и новым проектам, и уверена, что будущее главного города страны будет еще более ярким и процветающим. Астана – самая холодная столица в мире после Улан-Батора. Но есть холод климатический, а есть – душевный. Хотелось бы пожелать горожанам больше тепла не только солнечного, но и сердечного. И еще: наш город относительно новый, молодой, только-только формирует свою историю, и вот – пусть она будет насыщенной, полной достижений. Кахарман, 27 лет, программист: – Я переехал сюда в подростковом возрасте. Помню, в те годы приходилось все время оглядываться по сторонам, потому что, знаете, уровень безопасности на дорогах и в городе был еще не так высок. С тех пор многое изменилось. Может, видеокамер, может, патрульных стало больше, но сейчас вообще не переживаешь, идя по улице, даже ночью. Также инфраструктура стала гораздо удобнее. Помню времена, когда левобережья практически не было. Сейчас же оно представлено широкими улицами, прогулочными аллеями... Взять те же дороги и развязки – все очень продумано. Появились, к примеру, «кармашки», которых раньше не было. Даже несмотря на плотное движение, большое количество машин, в городе стало удобнее. Люди на дорогах стали ответственными, случаев превышения скорости регистрируется все меньше. За что я люблю свой город, так это за возможности. Я, как программист, это уверенно могу утверждать. IT-университет или Astana Hub открывают прекрасные возможности, чем молодые люди вроде меня с готовностью пользуются. Как уже говорил, я родился не здесь, но этот город стал родным, как и многим другим, поэтому желаю ему процветания и изменений к лучшему. День столицы имеет большое значение для горожан и в целом для республики, потому что Астана – единственный город, который, можно сказать, построен за годы независимости. И несмотря на его недостатки, как, например, холодная погода, он является символом наших достижений. #Астана #молодежь #День столицы