«Астана» уходит в отрыв

С момента нашего последнего обзора чемпионата по футболу среди команд Премьер-лиги прошли два тура, которые внесли существенные изменения в турнирную таблицу. Так, безоговорочным лидером первенства стала «Астана». В 8-м туре столичная дружина с минимальным счетом дома обыграла уральский «Акжайык» – 1:0, а в 9-м на выезде нанесла поражение со счетом 2:0 «Актобе».

Ближайший преследователь астанинцев костанайский «Тобол» вначале потерпел поражение в Актау от «Каспия» – 1:2 (здесь стоит отметить клуб из Мангистау, который в этом сезоне дома стабильно отбирает очки у лидеров), а уже в следующем туре подопечные Григория Бабаяна на «Тобыл Арене» разгромили «Тараз» и вытес­нили жамбылцев со второго места. Кстати, в предыдущем туре таразцы дома с крупным счетом обыграли «Актобе» – 3:1. Что касается «Каспия», то в 9-м туре он потерпел гостевое поражение от «Атырау» – 1:2.

Все хуже и хуже идут дела у талдыкорганского «Жетысу». Семиреченцы в 8-м туре дома проиграли карагандинскому «Шахтеру» (0:1), а в 9-м в Уральске уступили «Акжайыку» (2:3) и в своей графе наб­ранных очков имеют всего лишь 1 балл!

Не радует своих поклонников и действующий чемпион – «Кайрат». Алматинцы 29 апреля дома уверенно, причем играя в меньшинстве, разгромили довольно крепкий шымкентский «Ордабасы» – 3:0, а уже 3 мая на выезде не смогли справиться с петропавловским «Кызыл-Жар СК», сыграв вничью – 1:1, и теперь располагаются на 4-м месте. Думается, все ожидают от кайратовцев гораздо большего.

В свою очередь удивляет и «Ордабасы». Клуб, который имеет возможности биться за чемпионство, из года в год показывает не очень высокий результат. А в 9-м туре он проиграл в Шымкенте новичку лиги туркестанскому «Турану» (0:1) и подарил этой дружине первую победу в сезоне. А может, шымкентцы просто сделали подарок своим землякам (сразу скажем, что это не обвинение)? В предыдущем туре туркестанцы дома уступили «Атырау» – 1:2.

Ну и пару слов еще об одной дружине – кызылординском «Кайсаре». «Волки» с берегов Сырдарьи в 8-м туре дома уступили «Кызыл-Жар СК» – 1:2, а в 9-м туре в столице на «Астана Арене» разошлись со все еще арендующим этот стадион карагандинским «Шахтером» – 1:1.

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА

КОМАНДА М П Н П М О

1. «Астана» 9 7 2 0 22–7 23

2. «Тобол» 9 5 3 1 18–6 18

3. «Тараз» 9 5 2 2 14–9 17

4. «Кайрат» 9 4 4 1 19–8 16

5. «Кызыл-Жар СК» 8 4 2 2 11–7 14

6. «Ордабасы» 8 4 1 3 17–15 13

7. «Каспий» 9 3 3 3 11–11 12

8. «Акжайык» 9 4 0 5 8–10 12

9. «Атырау» 9 3 2 4 11–16 11

10. «Актобе» 9 2 3 4 12–17 9

11. «Шахтер» 9 3 1 5 7–12 7

12. «Кайсар» 9 1 3 5 10-17 6

13. «Туран» 9 1 3 5 8–21 6

14. «Жетысу» 9 1 1 7 7–19 1