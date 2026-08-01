Формируя электоральную повестку

Общество
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

В Семее состоялось заседание экспертного клуба Sarap на тему «Роль регио­нов в формировании электо­ральной повестки».

фото Анатолия Тернова

В мероприятии, организованном Казахстанским институтом общественного развития (КИОР) при поддержке Министерства культуры и информации, приняли участие эксперты из Астаны, области Абай и ВКО, а также представители гражданского общества и молодежных организаций.

В ходе заседания эксперты обсудили актуальные общественно-политические тренды, механизмы взаимодействия политических партий и гражданского общества, проанализировали активность регионов в избирательном процессе, оценили текущие электоральные настроения населения. Особое внимание в ходе обсуждения было уделено результатам социологических исследований, проведенных КИОР. Полученные данные отразили не только ожидания граждан, но и их политическую вовлеченность.

Директор Центра институ­цио­нального анализа и реформ КИОР Риззат Тасым подчерк­нул: текущая предвыборная кампания отличается активным вовлечением регионов, они играют все более значимую роль в формировании электоральной повестки. Обеспечение регио­нального представительства в целом стало приоритетом в условиях перехода к однопалатному Курултаю.

– Сегодня в партийных спис­ках представлено значительное число кандидатов, связанных с ВКО и областью Абай, что подтверждает важность голоса регионов. Успех избирательной кампании напрямую зависит от работы на местах, поэтому нам крайне важно понимать и решать локальные проблемы, поднимать соответствующие вопросы, – заявил глава центра.

При этом директор Института анализа и прогнозирования ВКО Аяужан Ашимова озвучила такое мнение: люди стремятся быть не просто наблю­дателями, а активными участниками политических процессов. Интерес граждан к пониманию своих политических прав неуклонно растет, однако впереди еще много работы по повышению правовой грамотности населения.

Затронули участники заседания и другие немаловажные темы. Так, шла речь о необходимости дальнейшего формирования гражданской культуры, повышения политической грамотности молодежи, о стимулировании ее электоральной активности.

Особое внимание было уделено вопросу взаимодействия власти, ее институтов и граж­данского общества на региональном уровне.

#Семей #заседание #КИОР #SARAP

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