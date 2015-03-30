Общество Астанчане пожаловались Джаксыбекову на грязные автобусы Айнур Курамысова

В виртуальную приемную акима Астаны Адильбека Джаксыбекова чаще всего поступают жалобы на грязные автобусы и водителей, нарушающих правила дорожного движения, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.



"Астанчане часто жалуются на грязные автобусы, водителей, которые не заезжают в остановочные карманы, а оставляют пассажиров у светофоров или на дороге, устраивают гонки. Я не раз поручал наладить работу общественного транспорта. Обозначили приоритетные задачи, закупили новые автобусы, проводится обучение водителей и кондукторов. Казалось, должны уже быть соответствующие результаты. Однако по поступающим жалобам видно, что ситуация коренным образом не изменилась", – сказал Джаксыбеков на аппаратном совещании и поручил в течение месяца уладить все проблемы, указанные в обращениях населения города.



Аким также затронул вопрос неудовлетворительного состояния некоторых городских парков и скверов, а также подземных пешеходных переходов.



"Переход через проспект Кабанбай батыра в районе торгового дома "Рамстор" небезопасен для использования горожанами и инвалидами в том числе. Лестничные пролеты перехода узкие и крутые", – высказал нарекание аким.



Глава города поручил провести ревизию всех подземных переходов и устранить все имеющиеся проблемы, добавив, что они должны быть в первую очередь удобными и безопасными для горожан.

