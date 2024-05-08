Столичной школе присвоили имя Рахимжана Кошкарбаева

Общество
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Средней школе №44 в Астане присвоено имя Халық қаһарманы Рахимжана Кошкарбаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата.

Фото: акимат Астаны

В школе также открылся первый военно-патриотический кабинет имени Рахимжана Кошкарбаева. Здесь можно ознакомиться с историей жизни и наградами героя. Также вниманию посетителей представлены фотографии героя.

В учебном заведении, носящем имя батыра, сегодня обучаются более 1000 детей.

«Это большой праздник для школы. Мы гордимся тем, что учреждению образования присвоено имя героя.  Сегодняшняя миссия нашей школы - патриотическое воспитание учащихся на основе национальных ценностей», - сказала директор школы Ляззат Култаева.

На мероприятии состоялась церемония открытия мемориальной доски, посвященной Рахимжану Кошкарбаеву.

В мероприятии приняли участие представители министерства обороны и городского управления образования, а также педагоги и учащиеся.

Добавим, что Рахимжан Кошкарбаев в 1945 году ворвался в Рейхстаг и водрузил Знамя Победы.

 

#школа #подвиг #Рахимжан Кошкарбаев

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