Столичной школе присвоили имя Рахимжана Кошкарбаева

Средней школе №44 в Астане присвоено имя Халық қаһарманы Рахимжана Кошкарбаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата.
В школе также открылся первый военно-патриотический кабинет имени Рахимжана Кошкарбаева. Здесь можно ознакомиться с историей жизни и наградами героя. Также вниманию посетителей представлены фотографии героя.
В учебном заведении, носящем имя батыра, сегодня обучаются более 1000 детей.
«Это большой праздник для школы. Мы гордимся тем, что учреждению образования присвоено имя героя. Сегодняшняя миссия нашей школы - патриотическое воспитание учащихся на основе национальных ценностей», - сказала директор школы Ляззат Култаева.
На мероприятии состоялась церемония открытия мемориальной доски, посвященной Рахимжану Кошкарбаеву.
В мероприятии приняли участие представители министерства обороны и городского управления образования, а также педагоги и учащиеся.
Добавим, что Рахимжан Кошкарбаев в 1945 году ворвался в Рейхстаг и водрузил Знамя Победы.