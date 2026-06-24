Асылым Жакия стала победителем ЧМ по пулевой стрельбе среди юниоров

Сборная Казахстана отметилась очередной медалью на юниорском чемпионате мира по пулевой и стендовой стрельбе в Зуле (Германия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

Обладательницей золотой награды стала Асылым Жакия. Казахстанка первенствовала в соревнованиях по пулевой стрельбе из стандартного малокалиберного пистолета с дистанции 25 метров, набрав 554 очка.

Второе место заняла представительница Индии Шауля Дилип Бхарне (552 очка). Тройку призеров замкнула еще одна индийская спортсменка - Рия Дуггал (552).

Стоит отметить, что награда Жакии стала для сборной Казахстана уже третьей на мировом первенстве в Зуле. Ранее женская команда по стендовой стрельбе выиграла "золото" в дисциплине "трап", а Ринат Казаченко принес стране "серебро" в соревнованиях по пулевой стрельбе.