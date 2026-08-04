Учиться наблюдать

Как отметил председатель коалиции Толеген Куандилов, их организация осуществляет деятельность во всех регионах страны.

– Коалиция объединяет свыше 100 неправительственных организаций. На данный момент мы занимаемся подготовкой более 10 тысяч наблюдателей, в том числе в отдаленных районах страны, – рассказал Толеген Куандилов.

Программа подготовки включает изу­чение избирательного законодательства, проработку практических алгоритмов работы на участках. Разработанный коалицией единый стандарт предусматривает обучение взаимодействию с членами избирательных комиссий, кандидатами в депутаты, политичес­кими партиями, а также способам информирования региональных и респуб­ликанского штабов о нестандартных ситуациях.

Председатель коалиции подчеркнул, что наблюдатель должен оставаться нейт­ральным и действовать исключительно в рамках законодательства.

– В день голосования представители коалиции будут сопровождать все этапы избирательного процесса – с момента открытия участков до их закрытия, вскрытия стационарных и переносных урн, подсчета голосов, уничтожения неиспользованных бюллетеней и подведения итогов, – отметил Толеген Куандилов.

В рамках подготовки представители коалиции также проводят встречи с участниками избирательного процесса, в том числе с членами политических партий. В ходе мероприятий разъясняются принципы работы общественных наблюдателей.

В частности, представители коалиции провели встречу с членами Миссии по наблюдению за выборами БДИПЧ ОБСЕ. В ходе беседы стороны обсудили вопросы, касающиеся общественного наблюдения, обменялись информацией о подготовке и отметили важность открытого профессионального взаимодействия.

Большое внимание уделяется региональной работе. Представители коалиции посетили Алматы, Шымкент, Туркестан и Кызылорду, где провели встречи с региональными координаторами и наблюдателями, обсудили вопросы подготовки и организации работы на местах. К слову, в организации есть телефон горячей линии для оперативной связи с гражданами, наблюдателями и представителями средств массовой информации.

Также было сообщено, что в день голосования начнет работу Республиканский ситуационный центр коалиции «ДАУЫС», который будет обеспечивать координацию работы наблюдателей, прием информации из регионов и оперативное консультирование по возникающим вопросам.