JASTAR DAY: большой праздник молодежи

Столица
Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

В Астане Международный день молодежи отметили масштабным open air-фестивалем­ JASTAR DAY.

фото с сайта gov.kz

В летнем амфитеатре на набережной Есиля собрались сотни молодых горожан и гостей столицы. Как отметили организаторы, фестиваль направлен на поддержку талантливой молодежи, создание площадки для обмена опытом, популяризацию активного образа жизни, культуры и нравственных ценностей.

– В этом году главная особенность фестиваля в том, что он сочетает сразу несколько важных направлений: образование, карьерное развитие, цифровые технологии, экологию, правовую культуру и современную молодежную культуру, – отметил руководитель управления по вопросам молодежной политики города Астаны Самат Ибраев. – Особое значение фестивалю придает участие молодых лидеров, обладателей гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары», известных общественных деятелей, представителей сферы цифровизации, экологии и культуры. Для нас важно, чтобы молодежь не только отдыхала, но и получала новые знания, вдохновение и реальные возможности для самореализации.

В рамках образовательной части фестиваля спикеры рассуждали о таких направлениях, как «Закон и Порядок», «Таза Қазақстан», искусственный интеллект, развитие личностного и профессионального потенциала.

Экоактивист, основатель Global Green Hub Асель Сейфуллина подчеркнула, что концепцию «Таза Қазақстан» важно воспринимать шире, чем просто благоустройство улиц и проведение экоакций.

– Чистота касается не только уборки территории, она начинается с человека, его мыслей, отношения, выбора и личной ответственности. «Таза Қазақстан» – это не просто участие в субботниках, а возможность самим становиться создателями изменений, – считает эксперт.

По ее мнению, именно молодежь способна превратить экоповестку в реальные проекты, объединив экологию, технологии, предпринимательство и современные знания. В качестве примера она привела движение «Жасыл Ұрпақ» и экохаб, где молодые люди могут представить собственную идею, найти единомышленников и попробовать реализовать ее на практике. За время работы движения в его проекты было вовлечено более 28 тыс. детей, родителей, педагогов и волонтеров.

Заместитель начальника второго управления КПН МВД РК полковник полиции Сергей Ильиных рассказал молодежи о правовых последствиях участия в наркообороте. Особое внимание он уделил студентам, приезжающим в столицу из других регионов. Одним из факторов вовлечения молодежи в наркосреду становится обещание быстрого и легкого заработка.

– Мы совместно с молодежным ресурсным центром «Астана жас­тары» разработали проект по вакантному замещению мест. Проводим мониторинг востребованных вакансий, организуем обучающие семинары и мастер-классы, после чего молодые люди получают возможность совмещать учебу с официальной подработкой, – сообщил Сергей Ильиных.

С начала года, по его словам, к уголовной ответственности за наркопреступления уже привлечены 55 несовершеннолетних казахстанцев. А профилактичес­кая работа должна начинаться не после совершения правонарушения, а значительно раньше, с разъяснения возможных последствий и формирования у подростков навыков ответственного выбора.

Далее фестиваль наполнился музыкой и танцами. Его гостями стали популярные среди молодежи казахстанские исполнители Ersultan Omar, Шеру Нурай, Erkebulan&Bauyrzhan, Илияс Кабдырай, Baxa, Rick, Абзал Утешов.

В честь Международного дня молодежи в столице и регионах страны прошли и другие знаковые мероприятия. К примеру, активисты военно-патриотического движения «Жас сарбаз» и трудовых отрядов «Жасыл ел» посетили Национальный военно-патриотичес­кий центр Вооруженных сил РК. Молодые люди ознакомились с историей центра, осмотрели экс­позиции военно-патриотического направления и ценные экспонаты.

Руководитель МРЦ «Астана жас­тары» Чингиз Тлеулин отметил, что их проектами и информационными инициативами охвачена значительная часть молодых горожан. Среди наиболее востребованных направлений – коворкинги «Замандас-21», дворовые клубы, волонтерская деятельность, проекты «Жолтап», «Жас жігер», «Үздік», а также развитие студенческого самоуправления.

Так, в рамках проекта «Жолтап» молодые люди могут получить цифровые и рабочие навыки. Продолжительность обучения составляет от двух недель до 2,5 месяца. Среди доступных направлений – графический дизайн, работа с искусственным интеллектом, мобилография, таргетинг, швейное дело и подготовка электрогазо­сварщиков. Обучение прошли уже 20 тыс. человек, 12 тыс. из них нашли постоянное место работы, многие открыли собственное дело.

Важным направлением остается волонтерство. В базе городского волонтерского штаба насчитывается порядка 8 тыс. человек. Ежегодно они участвуют в 500 городских, рес­публиканских и международных мероприятиях.

#Астана #День молодежи #JASTAR DAY

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