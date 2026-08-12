Рекорды в Ташкенте

Главным героем соревнований в весовой категории до 65 кг стал Бейбарыс Ерсеит. В сумме двоеборья наш тяжело­атлет поднял 281 кг (129 кг – в рывке и 152 кг – в толчке). Этот результат, а также показатель в рывке стали новыми рекордами Азиатского континента среди спортсменов до 17 лет.

Победную эстафету подхватили наши девушки. В весовой категории до 57 кг уверенно выиграла Снежана Кошкарова, набравшая в сумме двое­борья 200 кг (88 + 112). Бронзовую награду в этом же весе завоевала еще одна представительница Казахстана – Нурсила Берикбол с результатом 176 кг (77 + 99).

Очередную золотую медаль в копилку национальной команды принесла Ксения Прозорова, выступавшая в категории до 61 кг. В сумме двух упражнений спортсменка зафиксировала 204 кг (94 + 110), обойдя соперниц из Узбекистана и Ирана.

Континентальное первенство в столице Узбекистана продлится до 14 августа.