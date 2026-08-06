«Человек-паук 4: Новый день» стал самым кассовым фильмом 2026 года

Фото: playground.ru

Экранизация комиксов Marvel "Человек-паук 4: Новый день" продолжает перекраивать прокатные рекорды. Спустя всего семь дней после премьеры фильм собрал 1,155 миллиарда долларов в мировом прокате и сместил с первого места рейтинга самых кассовых кинопроектов 2026 года мультфильм "История игрушек 5", которая с июня удерживала титул самого успешного релиза, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kinonews.ru

Касса нового "Паука" распределилась так: 449 миллионов долларов в домашнем прокате и 706,3 миллиона на международных рынках.

За спиной у фильма череда исторических достижений. Понедельник принес 47 миллионов долларов и побил рекорд другого кинокомикса Marvel - "Черная пантера" 2018 года, державшийся восемь лет. До отметки в 400 миллионов в Северной Америке фильм добрался за четыре дня, до миллиарда в мире - за шесть дней.

Стартовый уик-энд картины также вошел в историю: 360 миллионов долларов в домашнем прокате - абсолютный рекорд, на два миллиона выше прежнего максимума. Мировой дебют составил 932 миллиона - это второй результат за всю историю.

Сейчас аналитики уже не обсуждают, пробьет ли "Новый день" отметку в два миллиарда долларов, а спорят о том, как быстро это случится.