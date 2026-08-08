Сохраняя традиции созидания

Пройдя сквозь годы, а традиция чествовать созидателей зародилась еще семь десятилетий назад, День строителя не утратил своего высокого статуса. Вот и завтра поздравления в Казахстане будут принимать инженеры и архитекторы, монтажники и сварщики, крановщики и бетонщики, каменщики и отделочники…

фото из архива «КП»

Во все времена представители этих профессий были провозвестниками прогресса, ведь там, куда приходит строитель, расцветает экономика, появляются новые дороги и мосты, открываются школы и больницы...

– Строительная отрасль респуб­лики демонстрирует сегодня устойчивую динамику развития. В прошлом году был достигнут рекордный показатель жилищного строительства – в эксплуатацию введено свыше 20 миллионов квадратных метров жилья. В первом полугодии нынешнего года отрасль показала рост на уровне 15,2 процента, – отметил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев, выступая на торжественном собрании, состоявшемся в Астане накануне профессионального праздника.

Глава ведомства выразил уверенность в том, что высокий профессионализм и преданность делу работников отрасли и впредь будут способствовать осуществлению масштабных проектов, созданию современной инфраструктуры и формированию комфортной среды для жизни граждан.

Приоритетом государства остается обеспечение граждан дос­тупным и качественным жиль­ем. По данным Министерства промышленности и строительства, за годы независимости в стране введено в строй около 260 млн кв. м жилой площади, что эквивалентно 2,4 млн квартир.

Высокий темп сохраняется и в нынешнем году: только за первое полугодие в эксплуатацию введено свыше 8,46 млн кв. м жилья (80 667 жилищ, включая 15 209 индивидуальных домов). Ориентир до конца года – 20,4 млн кв. м, или 188 тыс. новых семейных очагов.

В рамках претворения в жизнь Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023–2029 годы продолжается системная поддержка социально уязвимых слоев населения: в 2026-м для этой категории граждан запланировано строительство и приобретение более 14 тыс. арендных, а также свыше 12,6 тыс. кредитных квартир.

В стране действуют жилищные программы. Мощный импульс рынку задают ипотечная программа «Наурыз», запущенная в 2024-м для расширения доступа населения к ипотеке, а также ориентированная на представителей рабочих профессий специальная программа «Наурыз жұмыскер», стартовавшая в 2025-м. Все эти шаги приближают Казахстан к стратегической цели – довести к 2030 году обеспеченность жильем до 30 кв. м на человека, что соответствует стандартам передовых развитых стран.

Наряду со строительством жилых массивов отечественные строители формируют мощный инфраструктурный каркас республики. В нынешнем году строительные работы охватывают свыше 11 тыс. км автодорог. Среди ключевых проектов – транспортные коридоры Центр – Запад, Жезказган – Караганда, а также модернизация трассы Кызыл­орда – Актобе.

Обустраиваются новые воздушные гавани в Кендерли, Катон-Карагае и Зайсане. Продолжается строительство новых железнодорожных линий Мойынты – Кызылжар, Бахты – Аягоз, Дарбаза – Мактаарал. Расширяется инфраструктура портов Актау и Курык. В рамках масштабной программы модернизации железнодорожной инфраструктуры строители реконструируют­ 124 вокзала.

В энергетическом секторе закладывается фундамент будущего: ведется подготовка к строительству первой атомной электростанции, возводятся масштабные объекты возобновляемой энергетики – ветря­ные и солнечные станции.

Особенностью современного этапа развития отрас­ли стало глубокое обновление институциональной и законодательной базы. Вступивший в силу с 1 июля 2026 года новый Строительный кодекс установил четкие правила игры, нацеленные на высокое качество,­ прозрачность процессов и повышение ответственнос­ти участников рынка.

Для модернизации нормативной базы создается Национальный институт технического нормирования, призванный гармонизировать казахстанские стандарты с международными. Одновременно усиливается контроль­ над квалификацией: внедрен элект­ронный реестр лицензиатов­ с автопроверкой требований, поэтапно вводится обязательная сертификация инженеров.

Подлинным прорывом стала комплексная цифровизация сектора в рамках Плана цифрового развития на 2026–2027 годы. Об этом на днях «Казахстанской правде» сообщили в пресс-службе Министерства­ промышленности и строительства в ответ на запрос редакции.

Строительная отрасль Казахстана окончательно переходит к модели управления полным жизненным циклом объектов – от первых эскизов до эксплуатации. По прямому поручению Главы государства соз­дан Единый строительный портал, консолидирующий все госуслуги (оцифровано уже более 40 услуг) и отрас­левые системы.

Через Автоматизированную информационную сис­тему государственного градостроительного кадастра блокируется выдача исходных документов при несоответствии нормам. Внедрение кодов строительного каталога (АГСК) в реестр отечественных производителей гарантирует прозрачность использования казахстанских материалов.

Инновационный вектор подкрепляется технологиями информационного моделирования (BIM) в нейтральном формате IFC, позволяющими проводить детальный 3D-анализ проектных решений на государственном уровне. Более того, с I квартала 2026 года в пилотном режиме внедряются инструменты искусственного интеллекта, отвечающие за автоматическую проверку комплектности документации, сметных расчетов и соответствия техническим регламентам.

Так отрасль превращается в высокотехнологичный, интеллектуальный и прозрачный сектор экономики.