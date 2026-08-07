1,4 млрд тенге выделили на водоснабжение и водоотведение в Акмолинской области

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В рамках исполнения поручений Президента по возврату незаконно приобретенных и выведенных из страны активов и их использования для социально-экономического развития страны, ведется строительство системы водоснабжения и водоотведения в Акмолинской области. Из Специального государственного фонда выделено на эти цели 1,4 млрд теңге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на правительство

Средства предусмотрены на реализацию в Бурабайском районе и городе Щучинске четырех инфраструктурных проектов. В частности, финансирование направлено на модернизацию водопроводных сетей для детских оздоровительных центров возле озера Қатаркөл Бурабайского района. Модернизация инженерной инфраструктуры позволит повысить надежность коммунального обслуживания учреждений и создать необходимые условия для их полноценной работы в период сезонной нагрузки.

В Щучинске выделенные средства направят на комплексное обновление систем водоснабжения и водоотведения. В частности, планируется строительство и реконструкция четвертой очереди магистральных водопроводных сетей, ремонт объектов и сетей водоотведения, а также прокладка внутриквартальной канализации.

Реализация проектов снизит аварийность сетей. Кроме того, подача необходимых объемов воды и отвод стоков дадут возможность подключать к системе новые жилые дома, социальные и туристические объекты, а также создадут условия для привлечения инвестиций в регион.

В совокупности эти меры сформируют современную коммунальную основу для дальнейшего развития Щучинска и Бурабайского района. Новые и реконструированные сети улучшат условия для жителей, социальных учреждений и детских оздоровительных центров, а также обеспечат необходимую инфраструктуру для строительства новых объектов.