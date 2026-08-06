Предвыборные теледебаты на Седьмом канале – итоги онлайн-голосования

Фото: 7 канал

В Астане завершился телевизионный проект предвыборных дебатов с участием представителей семи политических партий, принимающих участие в выборах в Курултай. Масштабная дискуссия, посвященная вопросам развития системы образования, транслировалась в прямом эфире Седьмого канала, сообщает Kazpravda.kz

В телевизионной дискуссии приняли участие представители партий «Әділет», ОСДП, «Байтак», Народной партии Казахстана, «Ауыл», «Ак жол» и Respublica. В ходе эфира участники представили свои подходы к развитию системы образования, обменялись мнениями по ключевым вопросам отрасли и обозначили приоритетные направления своих предвыборных программ.

Перед началом дебатов в прямом эфире Седьмого канала состоялась открытая жеребьевка, определившая последовательность выступлений участников. Программа дебатов включала четыре тематических этапа. Представители политических партий презентовали ключевые положения своих программ, обсудили предложения по развитию образования, задали друг другу вопросы, ответили на вопросы аудитории и завершили выступления обращениями к избирателям.

В центре внимания участников оказались вопросы цифровизации образования, расширения доступности высшего образования, подготовки квалифицированных рабочих кадров, развития экологического просвещения, совершенствования программ поддержки сельской молодежи, повышения статуса педагогов, а также укрепления международной конкурентоспособности казахстанских высших учебных заведений.

В перерывах между этапами в малой студии Седьмого канала политические эксперты и эксперты в сфере образования анализировали прозвучавшие инициативы, обсуждали предложения участников и делились своей оценкой хода дискуссии.

На протяжении всего эфира зрители могли принять участие в онлайн-голосовании с помощью QR-кода, ответив на вопрос: «Выступление спикера какой партии вам понравилось?» В онлайн-голосовании приняли участие 73 628 зрителей.

Итоги онлайн-голосования:

1. партия «Әділет» — 45,48 %;

2. партия «Ауыл» — 15,58 %;

3. партия Respublica — 12,01 %;

4. ОСДП — 9,71 %;

5. партия «Ак жол» — 7,98 %;

6. Народная партия Казахстана — 6,96 %;

7. партия «Байтак» — 1,58 %;

8. «Никого не поддерживаю» — 0,70 %.

Телевизионные дебаты на Седьмом канале стали площадкой для открытого диалога между представителями политических партий, экспертным сообществом и избирателями. Интерактивный формат проекта позволил зрителям не только следить за ходом дискуссии, но и стать ее непосредственными участниками, задавая вопросы, оставляя комментарии и принимая участие в онлайн-голосовании.

Полная запись дебатов, лучшие моменты эфира, эксклюзивные материалы из-за кулис и дополнительные видеоматериалы будут опубликованы на официальном сайте Седьмого канала и на его страницах в социальных сетях.

Телевизионные дебаты были организованы в соответствии с требованиями избирательного законодательства Республики Казахстан и транслировались в прямом эфире.